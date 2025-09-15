Advertisement

لبنان

أمنياً.. هذا ما شهدته بيروت ومداخل الضاحية

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:45
يواصلُ الجيش اتخاذ إجراءاتٍ مختلفة في العديد من أحياء بيروت وأطرافها لاسيما عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ يوزع عناصره عند أكثر من نقطة تفادياً لحصول أي طارئ.
ولوحظ أن الجيش حافظ خلال الأيام القليلة الماضية على تواجد عناصر وآليات في محيط كنيسة مار مخايل، فيما سُجل أيضاً انتشار كثيف للقوى الأمنية ليلاً في أحياء أخرى من بيروت لاسيما في منطقة سليم سلام، وذلك في إطار حفظ الأمن وتعزيز الدوريات وإرساء الطمأنينة في أوساط المواطنين.
لبنان

