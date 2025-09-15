أمنياً.. هذا ما شهدته بيروت ومداخل الضاحية

يواصلُ الجيش اتخاذ إجراءاتٍ مختلفة في العديد من أحياء وأطرافها لاسيما عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ يوزع عناصره عند أكثر من نقطة تفادياً لحصول أي طارئ.

