لبنان

لجنة المرأة في بطريركية الروم الكاثوليك زارت المعهد الفني الأنطوني.. هذا ما جرى خلال اللقاء

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:09
Doc-P-1417080-638935354348621716.jpg
Doc-P-1417080-638935354348621716.jpg photos 0
زار وفد من لجنة المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة المنسّقة سينتيا الغريب، المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، حيث استقبلهم مدير المعهد الأب شربل بوعبود مع فريق من العاملين الإداريين والحرفيين، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الثقافي والحرفي.
تخلّل الزيارة جولة في أرجاء المعهد، حيث اطّلع الوفد على الأقسام المختلفة، لاسيما مشاغل الحرف اليدوية، ومعارض الفنون التطبيقية، وتقنيات العمل الحرفي التي يعتمدها المعهد في تدريب الشباب ونقل التراث اللبناني الأصيل.


ثم عقد لقاء مطوّل بين الطرفين، تمّ خلاله عرض رسالة المعهد ورؤيته في صون الحرف التقليدية وتطويرها بأسلوب عصري. كما تمّت مناقشة أهمية دور المرأة في هذا المجال، خصوصا في ما يتعلق بالحفاظ على المهارات التراثية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.


وفي ختام اللقاء، تمّ الاتفاق على إقامة دورة تدريبية متخصصة في صناعة الشمع اليدوي في مدينة صور، بإشراف المعهد الفني الأنطوني، وبالتعاون مع لجنة المرأة في البطريركية.

