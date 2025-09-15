Advertisement

لبنان

بالصورة.. عون يصل إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:17
Doc-P-1417082-638935355104675854.jfif
Doc-P-1417082-638935355104675854.jfif photos 0
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في العدوان الاسرائيلي على قطر.
وكان في استقبال الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد وعدد من المسؤولين القطريين، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي . 
 
وبعد استراحة قصيرة في صالة الشرف الأميرية، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر المؤتمر في فندق شيراتون.
 
ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، إلى الوزير رجي، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والسفيرة بري والسفير الحلبي والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
 
 
 
