بالصورة.. عون يصل إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في العدوان الاسرائيلي على قطر.

Advertisement

وكان في استقبال نائب الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد وعدد من المسؤولين القطريين، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في قطر السيدة فرح ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة السفير علي الحلبي .

وبعد استراحة قصيرة في صالة الشرف الأميرية، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر المؤتمر في فندق شيراتون.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، إلى الوزير رجي، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والسفيرة بري والسفير الحلبي والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.