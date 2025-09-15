Advertisement

لبنان

وزير العمل يمدّد موعد استكمال طلبات عضوية مجلس إدارة الضمان

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:04
- اصدرت وزارة العمل البيان التالي:
"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

أولاً: يعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر عن تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 26/09/2025 ضمناً.

ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة".
