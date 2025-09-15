28
لبنان
وزير العمل يمدّد موعد استكمال طلبات عضوية مجلس إدارة الضمان
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:04
A-
A+
photos
A+
A-
- اصدرت
وزارة العمل
البيان التالي:
"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،
واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،
وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في
الجريدة الرسمية
بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
أولاً: يعلن وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
عن تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، لغاية 26/09/2025 ضمناً.
ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة".
