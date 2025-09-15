28
لبنان
"سيدة الجبل": البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة للأوضاع
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:31
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره بالأشرفية، حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، وأصدر بياناً شدّد فيه على أنّ اللبنانيين، بمختلف أطيافهم، يتطلّعون بعين الأمل إلى استعادة الدولة دورها كضامن لجميع أبنائها، من خلال بسط سيادتها على كامل الأراضي
اللبنانية
، وتأمين حقوق الأفراد وضمانات الجماعات الطائفية. وأكد المجتمعون أنّ الأساس يبقى في تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح، مع الترقب بأن يشكل التقرير الأول لقيادة الجيش، المرتقب في 5 تشرين الأول المقبل، خطوة عملية لترجمة هذا القرار.
وحذّر اللقاء من استمرار
لبنان
في حالة الانتظار في ظرف إقليمي ودولي دقيق يشهد إعادة رسم المصالح الاقتصادية والسياسية وتحديد مسارات
الغاز
والنفط ونقل المعرفة عبر الموانئ على
الضفة الشرقية
للمتوسط، من دون أن يكون للبنان موقع واضح في هذه التحولات.
وختم البيان بالتشديد على أنّ البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة للأوضاع الداخلية، ورؤية وطنية جامعة للعلاقات بين
القوى السياسية
كافة.
