"سيدة الجبل": البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة للأوضاع

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره بالأشرفية، حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، وأصدر بياناً شدّد فيه على أنّ اللبنانيين، بمختلف أطيافهم، يتطلّعون بعين الأمل إلى استعادة الدولة دورها كضامن لجميع أبنائها، من خلال بسط سيادتها على كامل الأراضي ، وتأمين حقوق الأفراد وضمانات الجماعات الطائفية. وأكد المجتمعون أنّ الأساس يبقى في تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح، مع الترقب بأن يشكل التقرير الأول لقيادة الجيش، المرتقب في 5 تشرين الأول المقبل، خطوة عملية لترجمة هذا القرار.وحذّر اللقاء من استمرار في حالة الانتظار في ظرف إقليمي ودولي دقيق يشهد إعادة رسم المصالح الاقتصادية والسياسية وتحديد مسارات والنفط ونقل المعرفة عبر الموانئ على للمتوسط، من دون أن يكون للبنان موقع واضح في هذه التحولات.وختم البيان بالتشديد على أنّ البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة للأوضاع الداخلية، ورؤية وطنية جامعة للعلاقات بين كافة.