لبنان
رابطة قدماء القوى المسلحة تدعو إلى احتجاجات شعبية لتحصيل الحقوق
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:39
photos
أصدرت "رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
" بياناً أعلنت فيه أنّه بناءً على نتائج اللقاءات والجهود المبذولة لتحصيل الحقوق، أصبح التحرك على الأرض الخيار الأنسب. ودعت الرابطة جميع المحاربين القدامى للمشاركة في احتجاجات شعبية يوم الأربعاء 17 أيلول الحالي، في
ساحة رياض الصلح
، الساعة الثامنة صباحاً، مشددة على أنّ "الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع".
