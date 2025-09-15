Advertisement

لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة تدعو إلى احتجاجات شعبية لتحصيل الحقوق

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1417112-638935406331855358.jpeg
Doc-P-1417112-638935406331855358.jpeg photos 0
أصدرت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" بياناً أعلنت فيه أنّه بناءً على نتائج اللقاءات والجهود المبذولة لتحصيل الحقوق، أصبح التحرك على الأرض الخيار الأنسب. ودعت الرابطة جميع المحاربين القدامى للمشاركة في احتجاجات شعبية يوم الأربعاء 17 أيلول الحالي، في ساحة رياض الصلح، الساعة الثامنة صباحاً، مشددة على أنّ "الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع".
ساحة رياض الصلح

رياض الصلح

اللبنانية

الصلح

رياض

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24