رابطة قدماء القوى المسلحة تدعو إلى احتجاجات شعبية لتحصيل الحقوق

أصدرت "رابطة قدماء القوى المسلحة " بياناً أعلنت فيه أنّه بناءً على نتائج اللقاءات والجهود المبذولة لتحصيل الحقوق، أصبح التحرك على الأرض الخيار الأنسب. ودعت الرابطة جميع المحاربين القدامى للمشاركة في احتجاجات شعبية يوم الأربعاء 17 أيلول الحالي، في ، الساعة الثامنة صباحاً، مشددة على أنّ "الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع".

