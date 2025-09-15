Advertisement

لبنان

امام مبنى بلدية طرابلس.. أطلق النار على موظف بسبب خلافات

Lebanon 24
15-09-2025 | 07:12
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "خ. خ" أطلق النار بإتجاه الموظف في بلدية طرابلس "م. ق" واصابه بطلق ناري في قدمه ، ليتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج.
وبحسب ما افادت المصادر ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
