الراعي ثمّن جهود قوى الأمن في حفظ الاستقرار في الشمال ولبنان

15-09-2025 | 07:13
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عدداً من الوفود، بدءاً بـ مجلس إدارة رابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود، الذي دعا غبطته لرعاية العشاء الخيري السنوي للرابطة في 20 تشرين الثاني 2025 في كازينو لبنان.
وأكد الأب عبود أن كاريتاس تواصل خدمة الفقراء والمحتاجين في مجالات الصحة والرعاية والتنمية، مشدداً على أن مشاركة البطريرك تشكّل دعماً معنوياً كبيراً للرسالة الإنسانية للرابطة.

كما استقبل الراعي وفد جمعية البيت الأوكراني في لبنان برئاسة فارس اللاغوط، واطلع على الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا والنشاطات التي تقوم بها الجمعية، مع تأكيد غبطته على الصلاة من أجل السلام ومشاركته في قداس في بكركي بتاريخ 26 تشرين الأول.

وفي سياق آخر، منح الراعي بركته للأب شربل مهنا بمناسبة منحه رتبة الأباتية للرهبانية المارونية المريمية في كنيسة دير سيدة اللويزة-زوق مصبح.

ظهراً، استقبل غبطته قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، حيث تناول اللقاء التدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الشمال ولبنان، مع إشادة البطريرك بدور القوى الأمنية في حفظ الاستقرار وتأمين الأمن.
