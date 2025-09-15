كرامي: العمل مستمر لاستعادة جودة أداء المدرسة الرسمية

Advertisement

بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد في ، وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كلمة إلى الطلاب متمنية لهم عاماً دراسياً منتظماً ومثمراً.كما شكرت الزملاء التربويين في جميع المواقع على تضحياتهم ومساهماتهم، مؤكدة أن جهودهم وعطاءاتهم تشكل أساس تعافي ونهضة الوطن، وآملة أن تكون هذه السنة خطوة نحو تحسين ظروف عملهم ووضع قطار حقوقهم على السكة الصحيحة.وتوجهت الوزيرة إلى الأهالي الذين قد تتزعزع ثقتهم بالمدرسة الرسمية، مؤكدة أن العمل مستمر لاستعادة جودة أداء المدرسة الرسمية وجعلها خياراً مفضلاً، داعية الجميع إلى التوجه للتسجيل في المدارس الرسمية حتى 2 تشرين الأول بسبب الإقبال المتزايد عليها.كما شددت الوزيرة على أن فريق عملها في الوزارة، بالتعاون مع جميع المعنيين بالقطاع ، اتخذ خطوات عديدة لضمان انطلاقة سلسة ومنتظمة للعام الدراسي منذ بدايته.