Advertisement

لبنان

كرامي: العمل مستمر لاستعادة جودة أداء المدرسة الرسمية

Lebanon 24
15-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1417124-638935427665571993.jpg
Doc-P-1417124-638935427665571993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد في لبنان، وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كلمة إلى الطلاب متمنية لهم عاماً دراسياً منتظماً ومثمراً.
Advertisement

كما شكرت الوزيرة الزملاء التربويين في جميع المواقع على تضحياتهم ومساهماتهم، مؤكدة أن جهودهم وعطاءاتهم تشكل أساس تعافي ونهضة الوطن، وآملة أن تكون هذه السنة خطوة نحو تحسين ظروف عملهم ووضع قطار حقوقهم على السكة الصحيحة.

وتوجهت الوزيرة إلى الأهالي الذين قد تتزعزع ثقتهم بالمدرسة الرسمية، مؤكدة أن العمل مستمر لاستعادة جودة أداء المدرسة الرسمية وجعلها خياراً مفضلاً، داعية الجميع إلى التوجه للتسجيل في المدارس الرسمية حتى 2 تشرين الأول بسبب الإقبال المتزايد عليها.

كما شددت الوزيرة على أن فريق عملها في الوزارة، بالتعاون مع جميع المعنيين بالقطاع التربوي، اتخذ خطوات عديدة لضمان انطلاقة سلسة ومنتظمة للعام الدراسي منذ بدايته.
مواضيع ذات صلة
كرامي: لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية
lebanon 24
15/09/2025 18:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" مستمر في الحكومة ولن يسكت على أداء سلام
lebanon 24
15/09/2025 18:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة لدعم المدرسة الرسمية
lebanon 24
15/09/2025 18:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: تأجيل الزيارات السورية الرسمية لا يعني وجود مشكلة
lebanon 24
15/09/2025 18:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الوزيرة

التربوي

المعن

سي ال

زايد

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-15
11:11 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
10:44 | 2025-09-15
10:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24