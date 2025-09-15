حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال

Advertisement

أطلقت العربية في فندق "موفنبيك" – ، ورشة وطنية بعنوان "دور التحول الرقمي في تطوير الكفاءات البشرية لإدارة العمل"، برعاية والمدير العام للمنظمة الدكتور فايز المطيري. حضر الحفل ممثل رئيس الحكومة ووزراء ونواب ومسؤولون من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد كبير من موظفي .وفي كلمته، أكّد الوزير حيدر تمثيله لرئيس الحكومة وتقديره لدعم المنظمة للبنان، مشيراً إلى أن الورشة الأولى من نوعها على مستوى وزارات العمل في المنطقة، وتعكس جدية التعاون بين ومنظمة العمل العربية. وركّز على أن التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في متابعة الملفات، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.كما أشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لإطلاق حوار مستدام بين الجهات المعنية، لتبادل التجارب، وتطوير مهارات الموارد البشرية، وابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق. وختم شاكراً كل من ساهم في إنجاح الحدث من فريق الوزارة ومنظمة العمل العربية، مؤكداً لبنان بالابتكار والتطوير في إدارة الموارد البشرية.