لبنان

حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:40
أطلقت منظمة العمل العربية صباح اليوم في فندق "موفنبيك" – بيروت، ورشة وطنية بعنوان "دور التحول الرقمي في تطوير الكفاءات البشرية لإدارة العمل"، برعاية وزير العمل محمد حيدر والمدير العام للمنظمة الدكتور فايز المطيري. حضر الحفل ممثل رئيس الحكومة ووزراء ونواب ومسؤولون من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد كبير من موظفي وزارة العمل.
وفي كلمته، أكّد الوزير حيدر تمثيله لرئيس الحكومة وتقديره لدعم المنظمة للبنان، مشيراً إلى أن الورشة الأولى من نوعها على مستوى وزارات العمل في المنطقة، وتعكس جدية التعاون بين لبنان ومنظمة العمل العربية. وركّز على أن التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في متابعة الملفات، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.

كما أشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لإطلاق حوار مستدام بين الجهات المعنية، لتبادل التجارب، وتطوير مهارات الموارد البشرية، وابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق. وختم شاكراً كل من ساهم في إنجاح الحدث من فريق الوزارة ومنظمة العمل العربية، مؤكداً التزام لبنان بالابتكار والتطوير في إدارة الموارد البشرية.
