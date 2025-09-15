28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
منظمة العمل
العربية
صباح اليوم
في فندق "موفنبيك" –
بيروت
، ورشة وطنية بعنوان "دور التحول الرقمي في تطوير الكفاءات البشرية لإدارة العمل"، برعاية
وزير العمل محمد
حيدر
والمدير العام للمنظمة الدكتور فايز المطيري. حضر الحفل ممثل رئيس الحكومة ووزراء ونواب ومسؤولون من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد كبير من موظفي
وزارة العمل
.
Advertisement
وفي كلمته، أكّد الوزير حيدر تمثيله لرئيس الحكومة وتقديره لدعم المنظمة للبنان، مشيراً إلى أن الورشة الأولى من نوعها على مستوى وزارات العمل في المنطقة، وتعكس جدية التعاون بين
لبنان
ومنظمة العمل العربية. وركّز على أن التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في متابعة الملفات، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.
كما أشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لإطلاق حوار مستدام بين الجهات المعنية، لتبادل التجارب، وتطوير مهارات الموارد البشرية، وابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق. وختم شاكراً كل من ساهم في إنجاح الحدث من فريق الوزارة ومنظمة العمل العربية، مؤكداً
التزام
لبنان بالابتكار والتطوير في إدارة الموارد البشرية.
مواضيع ذات صلة
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
15/09/2025 18:56:47
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متعاقدو الثانوي والأساسي عرضوا مع وزيرة التربية تحسين وضعهم وضمان حقوقهم
Lebanon 24
متعاقدو الثانوي والأساسي عرضوا مع وزيرة التربية تحسين وضعهم وضمان حقوقهم
15/09/2025 18:56:47
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
Lebanon 24
فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
15/09/2025 18:56:47
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يمدّد موعد استكمال طلبات عضوية مجلس إدارة الضمان
Lebanon 24
وزير العمل يمدّد موعد استكمال طلبات عضوية مجلس إدارة الضمان
15/09/2025 18:56:47
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للمنظمة
وزير العمل محمد
المدير العام
وزارة العمل
منظمة العمل
إدارة العمل
صباح اليوم
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
11:15 | 2025-09-15
15/09/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
Lebanon 24
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
11:11 | 2025-09-15
15/09/2025 11:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
Lebanon 24
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
11:08 | 2025-09-15
15/09/2025 11:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
Lebanon 24
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
11:00 | 2025-09-15
15/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
10:44 | 2025-09-15
15/09/2025 10:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-09-15
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
11:11 | 2025-09-15
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
11:08 | 2025-09-15
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
11:00 | 2025-09-15
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
10:44 | 2025-09-15
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
10:30 | 2025-09-15
"حربٌ بعد الحرب"… نارٌ تُعرّي الجنوب وذراعٌ طويلةٌ تقطع طريق الإعمار
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 18:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24