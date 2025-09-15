"لبنان لن يُفلس".. القصة في 50 مليار!

Advertisement

الحديث مؤخراً عن ارتفاع موجودات في إلى 31.47 مليار دولار مثّل مؤشراً إيجابياً في لبنان، فهذه الموجودات مهمة وضرورية لتعكس مؤشرات مطلوبة باتجاه الخارج.. فما هي هذه الصورة؟يقولُ والمالي لـ" " إن "الذهب الموجود في لبنان لا يمكن المساس به بتاتاً، وهذا أمر معروف"، مشيراً إلى أنه لا يمكن التصرف بالذهب على الإطلاق، والنقطة هذه يدركها الجميع في لبنان.يقول علامة إن الذهب الموجود في لبنان يمثل "أصولاً ثابتة"، موضحاً أنّ تراكم موجودات الذهب يعطي مؤشراً إيجابياً للدول الخارجية والجهات المانحة بأنه في لبنان موجودات ثابتة، ما يؤكد أن لبنان ليس دولة مفلسة، وأضاف: "في الأصل، فإن لبنان لن يكون بلداً مُفلساً.. كان لبنان بلداً منهوباً والأساس اليوم هو تفعيل عجلة الإصلاح الضروري والفعال، وإلا فإن كل المحاولات ستكون بلا قيمة".ويلفت علامة إلى أنه لدى لبنان موجودات أيضاً بـ50 مليار دولار، كاشفاً أن هذا المبلغ الضخم يعطي لبنان إمكانية لحفظ نفسه مالياً ويسهل عليه الحصول على القروض، وتابع: "هذه الموجودات ليست كسيولة نقدية، بل هي تختلف بين أصول عديدة وهي خاصة بلبنان".مع هذا، يقول علامة إن مدخل إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يبدأ من خلال محاسبة المرتكبين الذين مارسوا أعمالاً أضرت بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضاً إعادة أموال المودعين من دون أي قيد أو شرط، ناهيك عن ضرورة استعادة الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج .وختم: "كذلك، فإن المحاسبة ووقف الفساد وضبط الإنفاق كلها أمور أساسية للإصلاح، وعليه فإن المطلوب الاستمرار بكل هذه الأمور وعدم التساهل أبداً في تطبيق القوانين".