لبنان
"لبنان لن يُفلس".. القصة في 50 مليار!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-09-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحديث مؤخراً عن ارتفاع موجودات
الذهب
في
لبنان
إلى 31.47 مليار دولار مثّل مؤشراً إيجابياً في لبنان، فهذه الموجودات مهمة وضرورية لتعكس مؤشرات مطلوبة باتجاه الخارج.. فما هي هذه الصورة؟
يقولُ
الخبير الاقتصادي
والمالي
بلال علامة
لـ"
لبنان24
" إن "الذهب الموجود في لبنان لا يمكن المساس به بتاتاً، وهذا أمر معروف"، مشيراً إلى أنه لا يمكن التصرف بالذهب على الإطلاق، والنقطة هذه يدركها الجميع في لبنان.
يقول علامة إن الذهب الموجود في لبنان يمثل "أصولاً ثابتة"، موضحاً أنّ تراكم موجودات الذهب يعطي مؤشراً إيجابياً للدول الخارجية والجهات المانحة بأنه في لبنان موجودات ثابتة، ما يؤكد أن لبنان ليس دولة مفلسة، وأضاف: "في الأصل، فإن لبنان لن يكون بلداً مُفلساً.. كان لبنان بلداً منهوباً والأساس اليوم هو تفعيل عجلة الإصلاح الضروري والفعال، وإلا فإن كل المحاولات ستكون بلا قيمة".
ويلفت علامة إلى أنه لدى لبنان موجودات أيضاً بـ50 مليار دولار، كاشفاً أن هذا المبلغ الضخم يعطي لبنان إمكانية لحفظ نفسه مالياً ويسهل عليه الحصول على القروض، وتابع: "هذه الموجودات ليست كسيولة نقدية، بل هي تختلف بين أصول عديدة وهي خاصة بلبنان".
مع هذا، يقول علامة إن مدخل إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يبدأ من خلال محاسبة المرتكبين الذين مارسوا أعمالاً أضرت بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضاً إعادة أموال المودعين من دون أي قيد أو شرط، ناهيك عن ضرورة استعادة الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج .
وختم: "كذلك، فإن المحاسبة ووقف الفساد وضبط الإنفاق كلها أمور أساسية للإصلاح، وعليه فإن المطلوب الاستمرار بكل هذه الأمور وعدم التساهل أبداً في تطبيق القوانين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
Lebanon 24
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
15/09/2025 18:57:00
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة هو "إفلاس"
Lebanon 24
السيسي: الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة هو "إفلاس"
15/09/2025 18:57:00
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد "إمارة الكبتاغون" في سوريا؟ القصة في تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
ماذا تشهد "إمارة الكبتاغون" في سوريا؟ القصة في تقرير بريطانيّ
15/09/2025 18:57:00
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير لإسرائيل".. القصة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
"تحذير لإسرائيل".. القصة في تقرير أميركيّ
15/09/2025 18:57:00
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
11:15 | 2025-09-15
15/09/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
Lebanon 24
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
11:11 | 2025-09-15
15/09/2025 11:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
Lebanon 24
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
11:08 | 2025-09-15
15/09/2025 11:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
Lebanon 24
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
11:00 | 2025-09-15
15/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
10:44 | 2025-09-15
15/09/2025 10:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
11:15 | 2025-09-15
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
11:11 | 2025-09-15
خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر
11:08 | 2025-09-15
الخميس.. جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية
11:00 | 2025-09-15
هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟
10:44 | 2025-09-15
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
10:30 | 2025-09-15
"حربٌ بعد الحرب"… نارٌ تُعرّي الجنوب وذراعٌ طويلةٌ تقطع طريق الإعمار
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 18:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
