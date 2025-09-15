الأسمر: الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تصب في مصلحة الخزينة

28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
لبنان
15-09-2025
07:21
شكر رئيس
الاتحاد العمالي العام
في
لبنان
الدكتور
بشارة الأسمر
، في بيان، وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر على
جهوده المستمرة لحماية اليد العاملة
اللبنانية
، عبر القرارات والإجراءات التي تشجع على توظيف اللبنانيين ودعم حضورهم في سوق العمل. وأشار البيان إلى قرار تعديل قيمة شهادة الإيداع للأجراء الأجانب الصادرة عن مصرف الإسكان، والمتضمنة ضمن المستندات المطلوبة لطلبات الموافقة المسبقة وتراخيص العمال الأجانب، بحيث أصبحت قيمتها ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
وأكد
الأسمر
أن هذا القرار يصب في مصلحة
وزارة العمل
والخزينة اللبنانية ويفسح المجال، بطريقة أو بأخرى، لتشجيع استخدام اليد العاملة اللبنانية. كما لفت إلى أن التعاون المستمر بين وزارة العمل والاتحاد العمالي العام حول مشاكل ومعاناة العمال سيؤدي قريباً إلى حلول ملموسة في قطاعات مختلفة لصالح اللبنانيين.
