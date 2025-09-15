الأسمر: الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تصب في مصلحة الخزينة

Advertisement

شكر رئيس في الدكتور ، في بيان، وزير العمل جهوده المستمرة لحماية اليد العاملة ، عبر القرارات والإجراءات التي تشجع على توظيف اللبنانيين ودعم حضورهم في سوق العمل. وأشار البيان إلى قرار تعديل قيمة شهادة الإيداع للأجراء الأجانب الصادرة عن مصرف الإسكان، والمتضمنة ضمن المستندات المطلوبة لطلبات الموافقة المسبقة وتراخيص العمال الأجانب، بحيث أصبحت قيمتها ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.وأكد أن هذا القرار يصب في مصلحة والخزينة اللبنانية ويفسح المجال، بطريقة أو بأخرى، لتشجيع استخدام اليد العاملة اللبنانية. كما لفت إلى أن التعاون المستمر بين وزارة العمل والاتحاد العمالي العام حول مشاكل ومعاناة العمال سيؤدي قريباً إلى حلول ملموسة في قطاعات مختلفة لصالح اللبنانيين.