Advertisement

لبنان

في بلدة المجيدية.. هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
15-09-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1417133-638935452603073297.webp
Doc-P-1417133-638935452603073297.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"بتاريخ 15 /9 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المجيدية - حاصبيا".
مواضيع ذات صلة
في طيرحرفا ومجدل عنجر... هذا ما سيفعله الجيش
lebanon 24
15/09/2025 18:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في جرد رأس بعلبك.. هذا ما سيفعله الجيش
lebanon 24
15/09/2025 18:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
15/09/2025 18:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة راميا… هذا ما فعلته محلّقة إسرائيلية
lebanon 24
15/09/2025 18:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

حاصبيا

جيدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-15
11:11 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
10:44 | 2025-09-15
10:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24