في بلدة المجيدية.. هذا ما سيفعله الجيش

صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 15 /9 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المجيدية - ".