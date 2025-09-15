28
لبنان
اضراب عام في مخيم البداوي.. ما السبب؟
Lebanon 24
15-09-2025
|
08:17
A-
A+
نفّذت القوى الطلابية
الفلسطينية
والتجمع الشبابي ولجان الأهل في مخيم البداوي اليوم إضراباً عاماً وإغلاقاً لمؤسسات
وكالة الأونروا
، باستثناء مراكز
الخدمات الصحية
، على أن يستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.
وجاء الإضراب احتجاجاً على قرار الأونروا إعادة التشعيب في الصفوف إلى 50 طالباً، ما يخلق صفوفاً مكتظة وأربعينية، إضافة إلى مشكلات التحويلات الطبية وتقليصات قسم الشؤون والصحة.
وأكد المضربون أن
إدارة الأونروا
في
لبنان
، بدلاً من البحث عن حلول عملية أو دعم دولي بديل، تتخذ قرارات تؤثر سلباً على جودة التعليم، بما في ذلك إلغاء مدارس ومواد دراسية مثل الكمبيوتر وإلغاء اللجان المدرسية، ما يزيد الضغط على الطلاب والمعلمين.
وأشار البيان إلى أن الصفوف الجديدة، خصوصاً في الثانوية التي تبلغ مساحة الصف فيها حوالي 48 متراً مربعاً، ستزيد من صعوبة التعلم، مشدداً على أن الإضراب سيشمل باقي المناطق لاحقاً.
