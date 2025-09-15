Advertisement

لبنان

هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:29
وجّه النائب سيمون أبي رميا كتاباً رسمياً إلى وزير المالية ياسين جابر، طالب فيه تمديد المهل أو إلغاء الرسوم العقارية للمعاملات العالقة في أمانات السجل العقاري عن عامي 2021 و2022.
وأشار المكتب الإعلامي للنائب إلى أن الطلب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدوائر العقارية، ولا سيما في محافظة جبل لبنان، حيث بقيت مقفلة من أواخر 2022 حتى آذار 2024، ما حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم أو دفع الرسوم ضمن المهل المحددة.

وأوضح أبي رميا أن العديد من المواطنين عبّروا عن خشيتهم فقدان حقوقهم نتيجة الإقفال الطويل، مشدداً على أن تمديد المهل أو إلغاء الرسوم يضمن العدالة والمساواة بين المواطنين ويحمي حقوقهم، مع المحافظة على إيرادات الخزينة العامة بطريقة عادلة ومنصفة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24