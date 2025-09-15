هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية

Advertisement

وجّه النائب كتاباً رسمياً إلى ، طالب فيه تمديد المهل أو إلغاء الرسوم العقارية للمعاملات العالقة في أمانات السجل العقاري عن عامي 2021 و2022.وأشار للنائب إلى أن الطلب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدوائر العقارية، ولا سيما في ، حيث بقيت مقفلة من أواخر 2022 حتى آذار 2024، ما حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم أو دفع الرسوم ضمن المهل المحددة.وأوضح أن العديد من المواطنين عبّروا عن خشيتهم فقدان حقوقهم نتيجة الإقفال ، مشدداً على أن تمديد المهل أو إلغاء الرسوم يضمن العدالة والمساواة بين المواطنين ويحمي حقوقهم، مع المحافظة على إيرادات الخزينة العامة بطريقة عادلة ومنصفة.