Advertisement

لبنان

الخليل: لبنان يتعرض لضغوط دولية تحت شعار "حصرية السلاح"

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1417244-638935576240788026.jpg
Doc-P-1417244-638935576240788026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، حسين الخليل، أن لبنان يتعرض لضغوط وابتزاز دولي تحت شعار "حصرية السلاح بنسبة 99%"، مشيراً إلى أن بعض دول ما يُعرف بالخماسية تسعى للضغط على لبنان عبر لقمة عيشه وإعادة إعمار الجيش وتمويله.
Advertisement

ورأى الخليل في حديث لإذاعة "النور" ضمن برنامج "السياسة اليوم" أن معاناة لبنان اليوم تعود إلى وضع بعض المسؤولين تحت وصاية خارجية، مضيفاً أن الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف عام 1990 أكدت حق المقاومة والدفاع عن الأرض، وهو الحق الذي يرفض البعض تجاوزه بما يناسب مصالحهم الأميركية. وأكد أن "قرار نزع السلاح يمثل خطيئة كبرى تعرّض لبنان لمخاطر كبرى".

وشدد على أن لبنان يُبتز من خلال التمويل والتسليح، معتبراً أن التهدئة الأخيرة جاءت نتيجة الموقف الثابت للمقاومة وحزب الله، إلى جانب الوحدة مع الرئيس نبيه بري وحركة "أمل"، والدعم الشعبي الواسع. وأوضح أن الحاضنة الشعبية، من عوائل الشهداء والمجتمع المدني، لعبت دوراً أساسياً في حماية المقاومة ومنع الحكومة من اتخاذ خطوات أحادية.

وأشار الخليل إلى أن موقف قيادة الجيش الحكيم، وخاصة تقديم الخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب، ساهم في تهدئة الأجواء ومنع التصادم على الأرض، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الحكمة لضمان استقرار البلاد.

ولفت إلى أن لبنان لا يزال في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي، داعياً الحكومة والمجتمع إلى التعاضد لمقاومة العدوان وإعادة الأسرى واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وعن وجود حزب الله في الحكومة، قال الخليل إنه يجسد سدّاً منيعاً ضد محاولات إقصاء الحزب، مشدداً على أن الوزراء من الثنائي الوطني يعملون وفق مصلحة الطائفة الشيعية وحماية المقاومة وسلاحها. وأضاف: "الحزب قادر على الممارسة السياسية والجهادية والعسكرية في مختلف الساحات، والحاضنة الشعبية ستستمر بدعمه في الانتخابات النيابية المقبلة كما فعلت في البلدية".

وفي تعليقه على الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، اعتبر الخليل أن هذا الهجوم نتيجة الخنوع العربي والسكوت عن مجازر غزة، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تزيد من تمسك لبنان بالمقاومة وسلاحه، لافتاً إلى ضرورة استعداد البلاد لمواجهة الأخطار المحيطة، بما فيها تهديدات المشروع الإسرائيلي.

وختم الخليل بالقول إن الذكرى السنوية الأولى  للسيدين الشهيدين في أيلول، تشكل مصدر طاقة إضافية للمقاومة، كما حدث في معركة "أولي البأس" التي منعت العدو من تحقيق أي اختراق برّي بعد استشهاد السيد حسن نصرالله.
مواضيع ذات صلة
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
16/09/2025 01:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الضغط على لبنان يتصاعد وبرّاك يحذّر: التصريحات لا تكفي.. سلام يعرض على بري عقد جلسة للحكومة تقر "حصرية السلاح"
lebanon 24
16/09/2025 01:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيح طلب الجيش تأخير تنفيذ قرار "حصرية السلاح" وتعقيدات تواجه تسليم السلاح الفلسطيني
lebanon 24
16/09/2025 01:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم الجيش محور محادثات لودريان و"مؤتمر دعم لبنان" رهن تنفيذ حصرية السلاح والإصلاحات
lebanon 24
16/09/2025 01:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24