Advertisement

لبنان

تفادياً لأزمة نفايات جديدة.. ماذا قرّر إتحاد بلديات المتن؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1417307-638935611918262146.jfif
Doc-P-1417307-638935611918262146.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس إتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط في مركز الإتحاد اجتماعاً، اليوم الإثنين، للتباحث في مسألة مطمر النفايات في منطقة الجديدة والأزمة التي أصبحت على الأبواب بعد وصول المطمر الحالي إلى أقصى قدرته الاستيعابية وقرار الشركة المشغلة بوقف استقبال النفايات إعتباراً من 1/10/2025 والحلول الواجب إتخاذها لتفادي عودة هذه النفايات إلى الشوارع.
Advertisement
 
 
وخلال الاجتماع، تقرّر ما يلي:
 

1- التأكيد على أن أزمة النفايات هي أزمة وطنيّة يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها أكان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها.
 

2- العمل على تسريع مسألة البدء بتجهيز الخليّة الثامنة ضمن المطمر الحالي وتقديم الحوافذ المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – البوشرية - السدّ ، مع تأكيد الإتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقّة.
 

3- وقف إستقبال أية نفايات من المناطق خارج نطاق قضاء المتن تحت أية ذريعة كانت.
 

4- إجراء عملية مبادلة ( Swap ) بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا للتعويض عمّا تمّ نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من تجهيز وتحضير الخليّة الثامنة في المطمر.
 

5- تأكيد الإتحاد على إستمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة للحؤول دون عودة النفايات إلى الشوارع لما يشكّل هذا الأمر من ضرر على الصحة والسلامة العامة، وتكثيف الإجتماعات مع المعنيين بغية إيجاد الحلول الفوريّة لهذه الأزمة.

 
آملين من المعنيين تقدير دقّة الظروف التي تمرّ بها البلديات وإتحادات البلديات، واتخاذ الاجراءات الفوريّة المناسبة لتفادي هذه الكارثة خصوصاً وإننا على أبواب فصل الشتاء وهطول الأمطار، مع التأكيد على حرص الإتحاد ورغبته في القيام بكل ما أمكن للمساعدة على تجاوز هذه الأزمة.
مواضيع ذات صلة
تحذير من أزمة نفايات في المتن: مطمر الجديدة على وشك التوقف
lebanon 24
16/09/2025 01:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن بحث مع اتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا انمائية
lebanon 24
16/09/2025 01:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
lebanon 24
16/09/2025 01:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس شارك في لقاء بيئي موسّع بحث أزمة النفايات والحرائق بالمدينة
lebanon 24
16/09/2025 01:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الصحة والسلامة

المتن الشمالي

أزمة النفايات

كوستا برافا

قضاء المتن

البوشرية

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24