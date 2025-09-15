تفادياً لأزمة نفايات جديدة.. ماذا قرّر إتحاد بلديات المتن؟

عقد مجلس إتحاد بلديات الساحلي والأوسط في مركز الإتحاد اجتماعاً، اليوم الإثنين، للتباحث في مسألة مطمر النفايات في منطقة الجديدة والأزمة التي أصبحت على الأبواب بعد وصول المطمر الحالي إلى أقصى قدرته الاستيعابية وقرار الشركة المشغلة بوقف استقبال النفايات إعتباراً من 1/10/2025 والحلول الواجب إتخاذها لتفادي عودة هذه النفايات إلى الشوارع.

وخلال الاجتماع، تقرّر ما يلي:



1- التأكيد على أن هي أزمة وطنيّة يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها أكان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها.



2- العمل على تسريع مسألة البدء بتجهيز الخليّة الثامنة ضمن المطمر الحالي وتقديم الحوافذ المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – - السدّ ، مع تأكيد الإتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقّة.



3- وقف إستقبال أية نفايات من المناطق خارج نطاق تحت أية ذريعة كانت.



4- إجراء عملية مبادلة ( Swap ) بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا للتعويض عمّا تمّ نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من تجهيز وتحضير الخليّة الثامنة في المطمر.



5- تأكيد الإتحاد على إستمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة للحؤول دون عودة النفايات إلى الشوارع لما يشكّل هذا الأمر من ضرر على العامة، وتكثيف الإجتماعات مع المعنيين بغية إيجاد الحلول الفوريّة لهذه الأزمة.