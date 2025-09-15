الحجار بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع دمشقية وكلاوس

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، رئيس اللبناني – الفلسطيني السفير دمشقية ومديرة شؤون "الأونروا" في كلاوس، حيث تم البحث في أوضاع اللاجئين في لبنان.

Advertisement



كذلك، عرض مع الوزير السابق الأوضاع العامة.