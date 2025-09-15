Advertisement

لبنان

الحجار بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع دمشقية وكلاوس

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1417310-638935613834547612.png
Doc-P-1417310-638935613834547612.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية ومديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، حيث تم البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
Advertisement

 
كذلك، عرض الحجار مع الوزير السابق محمد شقير الأوضاع العامة.


كذلك، استقبل رئيس بلدية العيشية مارسيل عون، وتم التداول في شؤون البلدة وحاجات أهلها.
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع طليس في أوضاع النقل
lebanon 24
16/09/2025 01:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث وطليس في أوضاع قطاع النقل
lebanon 24
16/09/2025 01:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تسليم السلاح الفلسطيني.. هذا ما كشفه دمشقية
lebanon 24
16/09/2025 01:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات هيكل.. مشاريع لتحسين أوضاع اللاجئين
lebanon 24
16/09/2025 01:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

الفلسطينيين

لجنة الحوار

محمد شقير

مارسيل

الحجار

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24