الجيش يوقف أحد أبرز المطلوبين في بعلبك.. شاهدوا بالصور ما ضُبط بحوزته

بتاريخ 15 /9 /2025، أوقفت دورية من تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة الجمالية - المواطن (ع.ع.) أحد أبرز المطلوبين بعدة جرائم منها إطلاق النار بتواريخ سابقة على دورية للجيش، والاتجار بالأسلحة والسلب والسرقة، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.