Advertisement

لبنان

الأبيض: لرفع الصوت عالياً ومواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:20
A-
A+

Doc-P-1417350-638935647308214032.jpeg
Doc-P-1417350-638935647308214032.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، أنه "أمام القمة العربية الإسلامية خيارات محدودة والوقت ضيق، فإسرائيل تعمل بسرعة على تنفيذ مخططاتها للسيطرة على الدول المجاورة، بدعم من الدول الأوروبية والأميركية، والحل يكمن في التفاهم والتعاون بين جميع الدول العربية المشاركة في القمة، ورفع الصوت موحدا وعاليا لمواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية".
Advertisement
 

ودعا المُشاركين في القمة الى "الإسراع في وضع خطة لمواجهة ما قد يترتب من خطورة على المنطقة، فالعالم العربي بخطر وعليكم إنقاذ بلدانكم وشعوبكم".

 
ودعا إلى الأبيض "توحيد الهوية العربية من خلال إنشاء هوية عربية موحدة تتجاوز الديانات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على العيش المشترك واحترام الشعوب لبعضها البعض"، وأضاف: "يجب تأسيس جيش دفاعي عربي موحد يشمل جميع الدول العربية، ليكون القرار متكاملا بشأن الدفاع والحرب".


وأكمل: "كذلك، يجب قطع كافة الارتباطات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول المشاركة في القمة والكيان الصهيوني، وإيقاف أي مشاريع للتعاون مع إسرائيل".


وأكد أن "الوقت حان لوقوف المجتمع العربي صفا واحدا ليس فقط في مواجهة إسرائيل وحكومتها بل ضد كل من يدعمها ويمولها ويمدها بالسلاح لتنفيذ العمليات العسكرية التي تقتل شعوبنا وتدمر أراضينا وتهجر أهلنا، وتغير مستقبلنا وجغرافية أوطاننا. يجب إدانتهم وتحميلهم مسؤولية تدمير المنطقة، وإيقاف مخططاتهم قبل أن نصبح عاجزين عن حماية شعوبنا وبلداننا".
مواضيع ذات صلة
Spotify تطلق دعم الصوت عالي الجودة للمشتركين المميزين
lebanon 24
16/09/2025 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك اللاتين بالقدس: نرفع صوتنا عاليا إلى قادة هذه المنطقة والعالم ونقول إنه لا يمكن بناء مستقبل على أساس تهجير الفلسطينيين أو الانتقام
lebanon 24
16/09/2025 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
lebanon 24
16/09/2025 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
lebanon 24
16/09/2025 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول الأوروبية

المجلس الوطني

القمة العربية

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

الصهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24