الأبيض: لرفع الصوت عالياً ومواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية

رأى رئيس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، أنه "أمام الإسلامية خيارات محدودة والوقت ضيق، فإسرائيل تعمل بسرعة على تنفيذ مخططاتها للسيطرة على الدول المجاورة، بدعم من والأميركية، والحل يكمن في التفاهم والتعاون بين جميع المشاركة في القمة، ورفع الصوت موحدا وعاليا لمواجهة العمليات العسكرية ".

ودعا المُشاركين في القمة الى "الإسراع في وضع خطة لمواجهة ما قد يترتب من خطورة على المنطقة، فالعالم العربي بخطر وعليكم إنقاذ بلدانكم وشعوبكم".





ودعا إلى الأبيض "توحيد الهوية العربية من خلال إنشاء هوية عربية موحدة تتجاوز الديانات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على العيش المشترك واحترام الشعوب لبعضها البعض"، وأضاف: "يجب تأسيس جيش دفاعي عربي موحد يشمل جميع الدول العربية، ليكون القرار متكاملا بشأن الدفاع والحرب".