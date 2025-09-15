27
لبنان
الأبيض: لرفع الصوت عالياً ومواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية
Lebanon 24
15-09-2025
|
13:20
رأى رئيس
المجلس الوطني
الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، أنه "أمام
القمة العربية
الإسلامية خيارات محدودة والوقت ضيق، فإسرائيل تعمل بسرعة على تنفيذ مخططاتها للسيطرة على الدول المجاورة، بدعم من
الدول الأوروبية
والأميركية، والحل يكمن في التفاهم والتعاون بين جميع
الدول العربية
المشاركة في القمة، ورفع الصوت موحدا وعاليا لمواجهة العمليات العسكرية
الإسرائيلية
".
ودعا المُشاركين في القمة الى "الإسراع في وضع خطة لمواجهة ما قد يترتب من خطورة على المنطقة، فالعالم العربي بخطر وعليكم إنقاذ بلدانكم وشعوبكم".
ودعا إلى الأبيض "توحيد الهوية العربية من خلال إنشاء هوية عربية موحدة تتجاوز الديانات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على العيش المشترك واحترام الشعوب لبعضها البعض"، وأضاف: "يجب تأسيس جيش دفاعي عربي موحد يشمل جميع الدول العربية، ليكون القرار متكاملا بشأن الدفاع والحرب".
وأكمل: "كذلك، يجب قطع كافة الارتباطات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول المشاركة في القمة والكيان
الصهيوني
، وإيقاف أي مشاريع للتعاون مع
إسرائيل
".
وأكد أن "الوقت حان لوقوف المجتمع العربي صفا واحدا ليس فقط في مواجهة إسرائيل وحكومتها بل ضد كل من يدعمها ويمولها ويمدها بالسلاح لتنفيذ العمليات العسكرية التي تقتل شعوبنا وتدمر أراضينا وتهجر أهلنا، وتغير مستقبلنا وجغرافية أوطاننا. يجب إدانتهم وتحميلهم مسؤولية تدمير المنطقة، وإيقاف مخططاتهم قبل أن نصبح عاجزين عن حماية شعوبنا وبلداننا".
