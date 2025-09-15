Advertisement

لبنان

سارق بقبضة "المعلومات".. شاهدوا صورته

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:32
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص بتنفيذ عمليات سرقة من داخل منازل ومحال تجارية وسرقة دراجات آلية في مدينة النبطية ومحيطها.
 

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السارق وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو أ. د. (مواليد عام 1992، لبناني) بتاريخ 04-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة النبطية.
 

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالي /10/ عمليات سرقة من داخل منازل ومحال تجارية في مدينة النبطية ومحيطها، وأكثر من /17/ عملية سرقة دراجات آلية، وأنه يقوم ببيعها في محلّتَي صبرا وحيّ السّلّم.


وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
