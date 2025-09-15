سارق بقبضة "المعلومات".. شاهدوا صورته

صدر عن - العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص بتنفيذ عمليات سرقة من داخل منازل ومحال تجارية وسرقة دراجات آلية في ومحيطها.





على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السارق وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو أ. د. (مواليد عام 1992، لبناني) بتاريخ 04-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات في محلة .



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالي /10/ عمليات سرقة من داخل منازل ومحال تجارية في مدينة النبطية ومحيطها، وأكثر من /17/ عملية سرقة دراجات آلية، وأنه يقوم ببيعها في محلّتَي وحيّ السّلّم.