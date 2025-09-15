Advertisement

لبنان

لاوندس بحث وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:36
A-
A+

Doc-P-1417355-638935654505961936.jfif
Doc-P-1417355-638935654505961936.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقرّ العام، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Blerta Aliko، وتناول البحث سبل التعاون بين الـUNDP والمديرية العامة لأمن الدولة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
lebanon 24
16/09/2025 01:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
16/09/2025 01:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
lebanon 24
16/09/2025 01:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث وسفير تشيلي في سبل تعزيز التعاون الثنائي
lebanon 24
16/09/2025 01:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

الأمم المتحدة

المدير العام

أمن الدولة.

أمن الدولة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24