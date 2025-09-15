لاوندس بحث وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون

استقبل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقرّ العام، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي UNDP في Blerta Aliko، وتناول البحث سبل التعاون بين الـUNDP والمديرية العامة لأمن الدولة.

