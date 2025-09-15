المغتربون يرفضون قاعدة المقاعد الـ6.. ويطالبون بتصويت عادل

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أصدرت مجموعة من الهيئات والمجموعات الاغترابية ، بينها "شبكة الاغتراب اللبناني"، و" في العالم"، و"كلنا إرادة"، و"المنتدى اللبناني في "، و"ROOTED" وغيرهم، بياناً أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لتطبيق قاعدة المقاعد الستة في اقتراع المغتربين.وأوضحت هذه المجموعات أن حصر أصوات المغتربين في ستة مقاعد موزعة على القارات يمثل خطراً على صحة التمثيل وعدالته، ويضيف تعقيدات على تطبيق النظام الانتخابي. وأكدوا أن حقهم في التصويت، مثل المقيمين، هو حق دستوري ثابت وغير قابل للتقليص، مشددين على أن المغتربين يشكلون ركيزة أساسية في ويواكبون كل التطورات الداخلية.وأضاف البيان: "نأمل أن يبدي موقفاً واضحاً يصون مبدأ العدالة والمساواة في التمثيل، من خلال اتخاذ المسارات القانونية المناسبة التي تؤدي إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد الستة وتكريس حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم".