لبنان

المغتربون يرفضون قاعدة المقاعد الـ6.. ويطالبون بتصويت عادل

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:52
أصدرت مجموعة من الهيئات والمجموعات الاغترابية اللبنانية، بينها "شبكة الاغتراب اللبناني"، و"الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم"، و"كلنا إرادة"، و"المنتدى اللبناني في أوروبا"، و"ROOTED" وغيرهم، بياناً أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لتطبيق قاعدة المقاعد الستة في اقتراع المغتربين.
وأوضحت هذه المجموعات أن حصر أصوات المغتربين في ستة مقاعد موزعة على القارات يمثل خطراً على صحة التمثيل وعدالته، ويضيف تعقيدات على تطبيق النظام الانتخابي. وأكدوا أن حقهم في التصويت، مثل المقيمين، هو حق دستوري ثابت وغير قابل للتقليص، مشددين على أن المغتربين يشكلون ركيزة أساسية في المجتمع اللبناني ويواكبون كل التطورات الداخلية.

وأضاف البيان: "نأمل أن يبدي مجلس الوزراء موقفاً واضحاً يصون مبدأ العدالة والمساواة في التمثيل، من خلال اتخاذ المسارات القانونية المناسبة التي تؤدي إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد الستة وتكريس حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم".
 
 
(الوكالة الوطنية)
