27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامات مستباحة وضمائر عمياء
ضيوف "لبنان24"
|
Lebanon 24
15-09-2025
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الصحافي والمحلل السياسي داود رمال:
في بلد كلبنان، بات الاعتداء على الكرامات فعلا يوميا مستسهلا، والاتهامات جزافية تُرمى على الناس من دون بيّنة، لا لشيء سوى للتشهير والابتزاز. مرض خطير ينهش ما تبقى من مناعة المجتمع، حيث صار البعض يتقن صناعة ملفات وهمية غايتها تصفية حسابات رخيصة واستدرار مكاسب مالية أو سياسية. في قلب هذا المشهد القاتم جاءت الحملة الظالمة على
الرئيس نجيب ميقاتي
وشقيقه رجل الأعمال الحاج طه
ميقاتي
، لتكشف مستوى الانحدار الذي يمكن أن يبلغه البعض حين يختارون التشهير بالناس بدل قول الحق.
Advertisement
لست هنا في معرض الدفاع عن أحد، لكن المستفز حقا هو هذا التغول في الوقاحة إلى حدود لا يمكن السكوت عنها. فما أعرفه، وما يعرفه عشرات لا بل مئات من الصحافيين والصحافيات والمثقفين والفاعلين في الشأن العام، أن الشقيقين ميقاتي قدما في السر ما يندر أن يفعله كثيرون في العلن. حالات إنسانية لا تحصى: أيتام وجدوا من يعيلهم، مرضى تقطعت بهم السبل فوجدوا من يمد لهم يد
العون
، زملاء في المهنة رحلوا وقد تكفلت مساعداتهما بأسرهم، وآخرون لا يزالون بيننا نسأل الله لهم الشفاء. والأكثر أهمية المنح التعليمية التي وُهبت لمئات الطلاب والطالبات المتفوقين، ممن لولا تلك الأيادي البيضاء لضاعت مواهبهم في مهاوي العوز واليأس. أما "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"فحدّث ولا حرج عن حجم ما تقدمه للمجتمع على مستويات شتى.
كل ذلك كان يتم بصمت وبعيدًا عن الأضواء، التزامًا بروح قوله تعالى: "إن تُبدوا الصدقات فنعِمّا هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم" [البقرة: 271]. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله… ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه." هذه هي المدرسة التي سار عليها
نجيب
وطه ميقاتي: عمل الخير بصمت، بعيدًا عن الرياء والمباهاة.
فلماذا الحملة إذن؟ ربما لأن ما يغيظ المتحاملين أن الرئيس
نجيب ميقاتي
امتلك الجرأة الوطنية في أحلك المراحل، فشكّل ثلاث حكومات في مفاصل بالغة الخطورة من تاريخ
لبنان
الحديث. استطاع بحكمته وحنكته ووسطيته أن يقود السفينة وسط العواصف، وينتشل لبنان من فوهة البراكين إلى واحات الاستقرار والحوار، حين كان غيره يهرب من المسؤولية. تلك التجربة وحدها تكفي لتفسير ضراوة الحملات عليه وعلى شقيقه: إنها حسابات سياسية رخيصة وغيرة مقيتة من إنجازات لم يجرؤ الآخرون على خوضها.
إنّ من يحاولون تشويه صورة الشقيقين ميقاتي، يتجاهلون أن الناس لا تُخدع طويلا، وأن التاريخ لا يُزوَّر بأقلام حاقدة. يبقى الخير شاهدا، وتبقى المروءة أثقل من كل الشائعات. ولعلّ أجمل ما يقال هنا هو قول الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" [الرعد: 17]. لقد اختار نجيب وطه ميقاتي أن يمكث فعلهما النافع في الأرض، وأن يتركا بصمة لا تُمحى في حياة الناس. أما الزبد، فمصيره الزوال مهما علا صوته.
ختاما، الحملة الظالمة لن تنال من حقيقة يعرفها كل من خبرهما: أن في
هذا البلد
رجالًا يؤمنون أن الخير واجب، وأن الوطن مسؤولية، وأن الكرامة لا تُشترى ولا تُباع. وحين يقف البعض عند أبواب الافتراء والابتزاز، يظل الخير الذي يُصنع بصمت أبلغ رد وأسمى شهادة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري: إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة من الاعتداءات ما يهدد الأمن
Lebanon 24
الرئيس المصري: إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة من الاعتداءات ما يهدد الأمن
16/09/2025 01:42:29
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: علينا الإختيار بين الانهيار او الاستقرار ولن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان ومعا نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون كرامة كل شهيد
Lebanon 24
عون: علينا الإختيار بين الانهيار او الاستقرار ولن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان ومعا نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون كرامة كل شهيد
16/09/2025 01:42:29
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين: نريد كرامة لا دعاوى إخلاء!
Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين: نريد كرامة لا دعاوى إخلاء!
16/09/2025 01:42:29
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي": وليد جنبلاط يعمل لأجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
Lebanon 24
"التقدمي": وليد جنبلاط يعمل لأجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
16/09/2025 01:42:29
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
الرئيس نجيب ميقاتي
نجيب ميقات
هذا البلد
ميقاتي
التزام
الصحاف
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
17:03 | 2025-09-15
15/09/2025 05:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-09-15
15/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
Lebanon 24
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
16:42 | 2025-09-15
15/09/2025 04:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:34 | 2025-09-15
15/09/2025 04:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:06 | 2025-09-15
15/09/2025 04:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ضيوف "لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:03 | 2025-09-15
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
16:55 | 2025-09-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:42 | 2025-09-15
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
16:34 | 2025-09-15
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:06 | 2025-09-15
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:03 | 2025-09-15
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24