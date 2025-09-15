مطر: القمة المنعقدة رد مناسب على العدوان

Advertisement

تعليقًا على الإسلامية التي انعقدت اليوم في ، كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس": "انعقاد القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة يُعدّ في حد ذاته ردًّا مناسبًا على العدوان الذي استهدف العاصمة ، إذ تبدو الصورة متطابقة مع مشهد للأمم المتحدة قبل أيام، حين تبنّت بغالبية ساحقة (إعلان نيويورك) الداعم لـ(حل الدولتين)، وسط انقلاب تاريخي في الرأي العام العالمي بتأثير الإبادة الجماعية بحق ".