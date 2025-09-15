Advertisement

لبنان

مطر: القمة المنعقدة رد مناسب على العدوان

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:15
Doc-P-1417397-638935715219008721.png
Doc-P-1417397-638935715219008721.png photos 0
تعليقًا على القمة العربية الإسلامية التي انعقدت اليوم في الدوحة، كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس": "انعقاد القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة يُعدّ في حد ذاته ردًّا مناسبًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، إذ تبدو الصورة متطابقة مع مشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، حين تبنّت بغالبية ساحقة (إعلان نيويورك) الداعم لـ(حل الدولتين)، وسط انقلاب تاريخي في الرأي العام العالمي بتأثير الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24