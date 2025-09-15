في بيان.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للإصابات جراء الغارة على النبطية

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على منطقة كسار زعتر في أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة اثني عشر مواطنا بجروح من بينهم أربعة أطفال إثنان منهم بحال حرجة وسبع نساء.