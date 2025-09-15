Advertisement

لبنان

في بيان.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للإصابات جراء الغارة على النبطية

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1417403-638935725574089096.jpg
Doc-P-1417403-638935725574089096.jpg photos 0
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة اثني عشر مواطنا بجروح من بينهم أربعة أطفال إثنان منهم بحال حرجة وسبع نساء.
 
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة تعلن

مدينة النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

