أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
Lebanon 24
15-09-2025
|
16:06
A-
A+
صدر عن ألاساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي بيان جاء فيه: "... لقد التزمنا بواجبنا
التربوي
والوطني في أصعب الظروف، وتحملنا مشقات العمل في الدوام المسائي رغم التحديات الكبيرة، واستطعنا أن نكون ركيزة أساسية في إنجاح العملية التربوية في المدارس الرسمية، وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، ومنها الامتحانات الرسمية من مراقبة وفرز وتنظيم، إضافة إلى أداء مختلف المهام التربوية والإدارية بكل مهنية وإخلاص".
أضاف البيان: "إن انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حقٌّ مكتسب، وليس مجرد مطلب. فبعد هذه السنوات الطويلة من العطاء المتواصل، نطالب
وزارة التربية والتعليم العالي
بالنظر بعين العدالة والإنصاف إلى قضيتنا، وتثبيت عقودنا ضمن الدوام الصباحي، أسوة بزملائنا، تقديراً لجهودنا وتضحياتنا في سبيل إنجاح التعليم الرسمي".
(الوكالة الوطنية)
