أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي

صدر عن ألاساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي بيان جاء فيه: "... لقد التزمنا بواجبنا والوطني في أصعب الظروف، وتحملنا مشقات العمل في الدوام المسائي رغم التحديات الكبيرة، واستطعنا أن نكون ركيزة أساسية في إنجاح العملية التربوية في المدارس الرسمية، وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، ومنها الامتحانات الرسمية من مراقبة وفرز وتنظيم، إضافة إلى أداء مختلف المهام التربوية والإدارية بكل مهنية وإخلاص".أضاف البيان: "إن انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حقٌّ مكتسب، وليس مجرد مطلب. فبعد هذه السنوات الطويلة من العطاء المتواصل، نطالب بالنظر بعين العدالة والإنصاف إلى قضيتنا، وتثبيت عقودنا ضمن الدوام الصباحي، أسوة بزملائنا، تقديراً لجهودنا وتضحياتنا في سبيل إنجاح التعليم الرسمي".