Advertisement

لبنان

أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي

Lebanon 24
15-09-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1417413-638935745560505405.png
Doc-P-1417413-638935745560505405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن ألاساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي بيان جاء فيه: "... لقد التزمنا بواجبنا التربوي والوطني في أصعب الظروف، وتحملنا مشقات العمل في الدوام المسائي رغم التحديات الكبيرة، واستطعنا أن نكون ركيزة أساسية في إنجاح العملية التربوية في المدارس الرسمية، وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، ومنها الامتحانات الرسمية من مراقبة وفرز وتنظيم، إضافة إلى أداء مختلف المهام التربوية والإدارية بكل مهنية وإخلاص".
Advertisement

أضاف البيان: "إن انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حقٌّ مكتسب، وليس مجرد مطلب. فبعد هذه السنوات الطويلة من العطاء المتواصل، نطالب وزارة التربية والتعليم العالي بالنظر بعين العدالة والإنصاف إلى قضيتنا، وتثبيت عقودنا ضمن الدوام الصباحي، أسوة بزملائنا، تقديراً لجهودنا وتضحياتنا في سبيل إنجاح التعليم الرسمي".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الأساتذة يطالبون بمضاعفة الرواتب 65 مرّة
lebanon 24
16/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين.. توحيد الصفوف ومطالبة بالتثبيت
lebanon 24
16/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نحن نستعد على الدوام لهجوم مفاجئ من جانب إيران
lebanon 24
16/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس اتصل بسفير قطر مستنكراً الاعتداء على الدوحة: أتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق
lebanon 24
16/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الوكالة الوطنية

التربوي

لي بال

الطويل

العطا

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24