ذكرى نصرالله: التحضيرات بدأت و "رسالة لافتة"

أكدت مصادر مطلعة أن " " بدأ التحضيرات بشكل جدي لإحياء ذكرى اغتيال ، يوم 27 أيلول الجاري، وسط توجه لجعل المناسبة حدثًا استثنائيًا على المستويين الشعبي والتنظيمي.وتشير المعلومات إلى أن الحزب يسعى لإقامة مهرجان جماهيري ضخم في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد لا يقل حجمًا وأهمية عن يوم التشييع من حيث والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية.وتوضح المصادر أن التحضيرات تشمل تنسيقًا واسعًا مع الهيئات الأهلية والفاعليات السياسية والاجتماعية، وبرنامجا مناطقيا يستمر اسبوعا بهدف إبراز رمزية المناسبة وإرسال رسالة واضحة عن القدرات الشعبية وتأكيد استمرار الحزب في خياراته السياسية والميدانية.ومن المرتقب أن يعلن "حزب الله" اليوم، في خلال مؤتمر صحافي، تفاصيل إحياء الذكرى والأنشطة المواكبة لها.