لبنان
ذكرى نصرالله: التحضيرات بدأت و "رسالة لافتة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر مطلعة أن "
حزب الله
" بدأ التحضيرات بشكل جدي لإحياء ذكرى اغتيال
السيد حسن نصرالله
، يوم 27 أيلول الجاري، وسط توجه لجعل المناسبة حدثًا استثنائيًا على المستويين الشعبي والتنظيمي.
وتشير المعلومات إلى أن الحزب يسعى لإقامة مهرجان جماهيري ضخم في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد لا يقل حجمًا وأهمية عن يوم التشييع من حيث
الحشد الشعبي
والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية.
وتوضح المصادر أن التحضيرات تشمل تنسيقًا واسعًا مع الهيئات الأهلية والفاعليات السياسية والاجتماعية، وبرنامجا مناطقيا يستمر اسبوعا بهدف إبراز رمزية المناسبة وإرسال رسالة واضحة عن القدرات الشعبية وتأكيد استمرار الحزب في خياراته السياسية والميدانية.
ومن المرتقب أن يعلن "حزب الله" اليوم، في خلال مؤتمر صحافي، تفاصيل إحياء الذكرى والأنشطة المواكبة لها.
المصدر:
لبنان 24
