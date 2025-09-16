Advertisement

لبنان

بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:15
لوحظ مؤخرا ارتفاع عدد المؤسسات السياحية التي افتتحت أبوابها في الصيف الذي كان جيدا هذا العام بعد انتكاسات لحقت بالموسم السياحي ما يُبشر بعودة الحياة للقطاع.
ومن بين المشاريع الجديدة من المتوقع إفتتاح مشروع سياحي جديد قريبا يبعد 30 دقيقة فقط من بيروت.
هذا المشروع سيكون منتجعا سياحيا في منطقة الزعرور ما سيجعله مقصدا للسياح والمقيمين في فصلي الشتاء والصيف على حد سواء.
وعُلم انه سيتضمن شاليهات فخمة ومنحدرات للتزلج بمواصفات عالمية تجعله في مصاف المنتجعات الشتوية الأوروبية، وبالتالي من المُرتقب ان يكون مُنافسا قويا لمنطقتي الأرز وكفردبيان.
 
المصدر: لبنان 24
