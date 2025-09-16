بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!

Advertisement

لوحظ مؤخرا ارتفاع عدد المؤسسات السياحية التي افتتحت أبوابها في الصيف الذي كان جيدا هذا العام بعد انتكاسات لحقت بالموسم السياحي ما يُبشر بعودة الحياة للقطاع.ومن بين المشاريع الجديدة من المتوقع إفتتاح مشروع سياحي جديد قريبا يبعد 30 دقيقة فقط من .هذا المشروع سيكون منتجعا سياحيا في منطقة ما سيجعله مقصدا للسياح والمقيمين في فصلي الشتاء والصيف على حد سواء.وعُلم انه سيتضمن شاليهات فخمة ومنحدرات للتزلج بمواصفات عالمية تجعله في مصاف المنتجعات الشتوية الأوروبية، وبالتالي من المُرتقب ان يكون مُنافسا قويا لمنطقتي وكفردبيان.