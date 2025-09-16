ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت ألف ليرة والغاز 33 آلف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.486.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.526.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.359.000 ليرة لبنانية: 1.029.000 ليرة لبنانية