لبنان

مرجع فوجئ "بالحماسة" فتريث

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:50
سعى فريق مرجع كبير لاقناع مرجع آخر بتبني ترشيح وزير سابق لمنصب مالي رفيع ، لكن المرجع الثاني الذي فوجىء بما سماه "حماسة" المرجع الاول،لا يزال يتريث بالموافقة على تسمية الوزير السابق حتى يتبين الأهداف الحقيقية وراء هذه " الطحشة" !!
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حماس

"خاص لبنان24"

