لبنان

رسامني من بعبدا: مطار القليعات بات في عهدة الهيئة الناظمة للطيران المدني

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:57
قال وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني: "وعدنا بتلزيم مطار القليعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وقد تم تسليم هذا الملف إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني التي شُكِّلت وجرى تعيينها عبر آلية مجلس الخدمة المدنية، وهي أمامها مهام ومسؤوليات كبيرة، في طليعة هذه المهام ملف مطار القليعات، إضافةً إلى مواصلة العمل على توسعة مطار بيروت".
رسامني وبعد لقائه ووفد من الهيئة الناظمة للطيران المدني رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، شدد على ان الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز مستوى السلامة والأمن في قطاع الطيران، ورفع القدرة الاستيعابية بما يواكب حاجات السوق السياحي، ويسهم في جذب السياح وتنشيط الحركة الاقتصادية.
 
