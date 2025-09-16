رسامني من بعبدا: مطار القليعات بات في عهدة الهيئة الناظمة للطيران المدني

Advertisement

قال وزير الاشغال العامة والنقل : "وعدنا بتلزيم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وقد تم تسليم هذا الملف إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني التي شُكِّلت وجرى تعيينها عبر آلية ، وهي أمامها مهام ومسؤوليات كبيرة، في طليعة هذه المهام ملف مطار ، إضافةً إلى مواصلة العمل على توسعة ".رسامني وبعد لقائه ووفد من الهيئة الناظمة للطيران المدني رئيس الجمهورية في ، شدد على ان الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز مستوى السلامة والأمن في قطاع الطيران، ورفع القدرة الاستيعابية بما يواكب حاجات السوق السياحي، ويسهم في جذب السياح وتنشيط الحركة الاقتصادية.