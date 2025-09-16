Advertisement

لبنان

المدارس الرسمية تفتح ابوابها من دون تلاميذ

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-09-2025
انطلق امس العام الدراسي في المدارس الرسمية، الا ان العديد من المدارس واجهت الكثير من المشاكل مع الانطلاقة الفعلية للتدريس لا سيما غياب التلاميذ عن بعض الصفوف، حيث تراجعت نسبة التسجيل في الصفوف التكميلية بشكل ملحوظ ما دفع بعض الادارات الى اخذ  مهلة اسبوع اضافية بانتظار تسجيل مزيد من التلاميذ قبل اتخاذ القرار النهائي باقفال بعض الصفوف.
وتشير مصادر متابعة للموضوع الى ان سبب تراجع الاهل عن تسجيل اولادهم في المدارس الرسمية لا سيما في الصفوف التكميلية يعود الى خوف الاهالي من المخاطر التي ترافق العام الدراسي لناحية اضراب الاساتذة وعدم اكمال العام بشكل طبيعي، ما دفع بهم الى الاتجاه الى المدارس شبه المجانية لتسجيل اولادهم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

