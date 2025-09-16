28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
Lebanon 24
16-09-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بارك تجمّع المعلّمين في
لبنان
انتخاب هيئة إدارية جديدة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مشيراً إلى أن العملية
الانتخابية
شهدت تنافساً حراً بين لائحتين، وفازت اللائحة المدعومة من التجمّع بأغلبية أعضائها، بما في ذلك جميع مرشحيه.
Advertisement
وجاء في بيان التجمّع أن هذا الانتصار يعكس حرصه على حفظ حقوق أساتذة التعليم الثانوي والقطاع الرسمي ككل. ودعا البيان جميع الأساتذة وأدواتهم النقابية إلى تجاوز المرحلة الانتخابية الأخيرة وتوحيد الصفوف استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى استرجاع الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية التي فقدت خلال السنوات الماضية نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية للرواتب والأجور.
كما شدد البيان على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لحماية التعليم الرسمي، وتطوير المناهج التربوية، وتحسين أنظمة التقاعد والتقديمات الاجتماعية والصحية، في ظل الشروط المفروضة من
البنك الدولي
. وأضاف البيان أن الهدف يتمثل في رفد
الهيئة التعليمية
والإدارية في التعليم الثانوي الرسمي بجيل جديد مؤهل، مشيراً إلى نجاح وتفوق الطلاب في الامتحانات الرسمية رغم العدوان
الصهيوني
الأخير على الثانويات والأساتذة والطلاب.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين.. توحيد الصفوف ومطالبة بالتثبيت
Lebanon 24
أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين.. توحيد الصفوف ومطالبة بالتثبيت
16/09/2025 13:19:58
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المعلّمين في مؤتمر المنظمة العربية للتربية: المعلم اللبناني صامد
Lebanon 24
نقيب المعلّمين في مؤتمر المنظمة العربية للتربية: المعلم اللبناني صامد
16/09/2025 13:19:58
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع عشائر الجنوب: ملتزمون بدعوة الشرع لوقف شامل وفوري للنار
Lebanon 24
تجمع عشائر الجنوب: ملتزمون بدعوة الشرع لوقف شامل وفوري للنار
16/09/2025 13:19:58
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
16/09/2025 13:19:58
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة التعليمية
الوكالة الوطنية
البنك الدولي
هيئة التعليم
الانتخابية
الصهيوني
التربوي
صهيوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:12 | 2025-09-16
16/09/2025 06:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
06:00 | 2025-09-16
16/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:41 | 2025-09-16
16/09/2025 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:35 | 2025-09-16
16/09/2025 05:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:34 | 2025-09-16
16/09/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:12 | 2025-09-16
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:00 | 2025-09-16
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
05:41 | 2025-09-16
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:35 | 2025-09-16
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:34 | 2025-09-16
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:22 | 2025-09-16
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24