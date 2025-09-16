تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق

Advertisement

بارك تجمّع المعلّمين في انتخاب هيئة إدارية جديدة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مشيراً إلى أن العملية شهدت تنافساً حراً بين لائحتين، وفازت اللائحة المدعومة من التجمّع بأغلبية أعضائها، بما في ذلك جميع مرشحيه.وجاء في بيان التجمّع أن هذا الانتصار يعكس حرصه على حفظ حقوق أساتذة التعليم الثانوي والقطاع الرسمي ككل. ودعا البيان جميع الأساتذة وأدواتهم النقابية إلى تجاوز المرحلة الانتخابية الأخيرة وتوحيد الصفوف استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى استرجاع الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية التي فقدت خلال السنوات الماضية نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية للرواتب والأجور.كما شدد البيان على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لحماية التعليم الرسمي، وتطوير المناهج التربوية، وتحسين أنظمة التقاعد والتقديمات الاجتماعية والصحية، في ظل الشروط المفروضة من . وأضاف البيان أن الهدف يتمثل في رفد والإدارية في التعليم الثانوي الرسمي بجيل جديد مؤهل، مشيراً إلى نجاح وتفوق الطلاب في الامتحانات الرسمية رغم العدوان الأخير على الثانويات والأساتذة والطلاب.