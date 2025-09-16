Advertisement

لبنان

تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:35
بارك تجمّع المعلّمين في لبنان انتخاب هيئة إدارية جديدة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية شهدت تنافساً حراً بين لائحتين، وفازت اللائحة المدعومة من التجمّع بأغلبية أعضائها، بما في ذلك جميع مرشحيه.
وجاء في بيان التجمّع أن هذا الانتصار يعكس حرصه على حفظ حقوق أساتذة التعليم الثانوي والقطاع الرسمي ككل. ودعا البيان جميع الأساتذة وأدواتهم النقابية إلى تجاوز المرحلة الانتخابية الأخيرة وتوحيد الصفوف استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى استرجاع الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية التي فقدت خلال السنوات الماضية نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية للرواتب والأجور.

كما شدد البيان على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لحماية التعليم الرسمي، وتطوير المناهج التربوية، وتحسين أنظمة التقاعد والتقديمات الاجتماعية والصحية، في ظل الشروط المفروضة من البنك الدولي. وأضاف البيان أن الهدف يتمثل في رفد الهيئة التعليمية والإدارية في التعليم الثانوي الرسمي بجيل جديد مؤهل، مشيراً إلى نجاح وتفوق الطلاب في الامتحانات الرسمية رغم العدوان الصهيوني الأخير على الثانويات والأساتذة والطلاب.
 
(الوكالة الوطنية)
