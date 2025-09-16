المحاربون القدامى يخططون لتحركات لمطالبة بحقوق المتقاعدين

Advertisement

عقدت مجموعة من المحاربين القدامى في لقاءً تشاورياً في بلدة ، بدعوة من ، لتنسيق خطوات التحرك المزمع غداً الأربعاء.بدأ الاجتماع بدقيقة صمت لأرواح المؤسسات العسكرية والمقاومة، تلاها النشيد الوطني، وكلمات شددت على ضرورة المشاركة في تحركات الأربعاء المقبلة، مؤكدة على وحدة المتقاعدين بجميع أطيافهم وتجمعاتهم وروابطهم لتشكيل قوة صلبة لمواجهة سلطة تُمعن في سلب حقوق العسكرين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.كما نوه المتحدثون بالانتخابات الأخيرة للرابطة ووصول وبقية الأعضاء الذين يعملون بلا تراجع أو تهاون لتحقيق حقوق العسكريين. وأشادوا بالتحول من رابطة شكلية سابقة إلى رابطة فاعلة تنظم تحركات ميدانية للمطالبة بحقوق المتقاعدين، مشددين على ضرورة الانتماء إلى هذه الرابطة لضمان توحيد الصفوف وتعزيز قدرة المتقاعدين على الدفاع عن حقوقهم.