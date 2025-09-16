Advertisement

لبنان

المحاربون القدامى يخططون لتحركات لمطالبة بحقوق المتقاعدين

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:45
عقدت مجموعة من المحاربين القدامى في الأجهزة الأمنية اللبنانية لقاءً تشاورياً في بلدة برج رحال، بدعوة من رابطة المحاربين القدامى، لتنسيق خطوات التحرك المزمع غداً الأربعاء.
بدأ الاجتماع بدقيقة صمت لأرواح شهداء المؤسسات العسكرية والمقاومة، تلاها النشيد الوطني، وكلمات شددت على ضرورة المشاركة في تحركات الأربعاء المقبلة، مؤكدة على وحدة المتقاعدين بجميع أطيافهم وتجمعاتهم وروابطهم لتشكيل قوة صلبة لمواجهة سلطة تُمعن في سلب حقوق العسكرين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.

كما نوه المتحدثون بالانتخابات الأخيرة للرابطة ووصول العميد شامل روكز وبقية الأعضاء الذين يعملون بلا تراجع أو تهاون لتحقيق حقوق العسكريين. وأشادوا بالتحول من رابطة شكلية سابقة إلى رابطة فاعلة تنظم تحركات ميدانية للمطالبة بحقوق المتقاعدين، مشددين على ضرورة الانتماء إلى هذه الرابطة لضمان توحيد الصفوف وتعزيز قدرة المتقاعدين على الدفاع عن حقوقهم.
