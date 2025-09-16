Advertisement

لبنان

الخازن من بعبدا: الأولوية لحماية الاستقرار ومحاربة الفساد

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:34
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عميد المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن.
وبعد اللقاء، قال الخازن: "تبقى الأولوية في حماية الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز الحوار بين كل المكوّنات اللبنانية بما يصون وحدة الدولة ومؤسّساتها، مع التأكيد على ضرورة التلاقي بين القوى السياسية لإطلاق عجلة الإصلاحات واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".

وأضاف: "قدّرتُ عالياً الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس في تنظيف إدارات الدولة من الفساد المستشري، وإصراره على ملاحقة كل من يعبث بالمال العام أو يسيء إلى المصلحة الوطنية".
العماد جوزاف عون

المجتمع الدولي

القوى السياسية

جوزاف عون

اللبنانية

الماروني

الجمهوري

جمهورية

تابع
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24