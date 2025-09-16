الخازن من بعبدا: الأولوية لحماية الاستقرار ومحاربة الفساد

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية ، عميد المجلس العام الوزير السابق وديع الخازن.وبعد اللقاء، قال الخازن: "تبقى الأولوية في حماية الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز الحوار بين كل المكوّنات بما يصون وحدة الدولة ومؤسّساتها، مع التأكيد على ضرورة التلاقي بين لإطلاق عجلة الإصلاحات واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".وأضاف: "قدّرتُ عالياً الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس في تنظيف إدارات الدولة من الفساد المستشري، وإصراره على ملاحقة كل من يعبث بالمال العام أو يسيء إلى المصلحة الوطنية".