محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"

- عرض ثلاثة توجهات علمية حول البحوث المتعلقة بالحياة في الفضاء.

- تناول مفهوم علم الإيزوتيريك للحياة في الفضاء، بالاستناد إلى مؤلفات الدكتور ب. مجدلاني (ج ب م)، مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك الأول في والعالم العربي.

- القسم الثالث توسّع في الربط بين معرفة النفس كجزء من الكيان الإنساني ومعرفة ، الذي ليس سوى تكبير عن كيان الإنسان، وفق فلسفة الإيزوتيريك.

نظم مركز علم الإيزوتيريك محاضرة ألقتها رئيسة جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، المهندسة العرب بعنوان: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"، وهو سؤال جدلي لم يتمكن علماء الفضاء حتى الآن من تقديم إجابة حاسمة عليه رغم الجهود الكبيرة والميزانيات الضخمة المخصصة للأبحاث.استهلت العرب محاضرتها موضحة أن "خبرًا في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، جاء بعنوان كوكب صالح للحياة… هل نودّع الأرض؟، كان الدافع لطرح هذا الموضوع".وجاءت المحاضرة في ثلاثة أقسام:وخلصت المحاضرة إلى أن معرفة الكون تنطلق من معرفة الإنسان لجوهره وأبعاده اللامادية، انطلاقًا من المادة – الجسد.وقد تُوجت المحاضرة بحوار تفاعلي مع الحضور، عبّرت العرب خلاله عن أهمية العمل على معرفة النفس تطبيقًا عمليًا، خاصة وأننا في مستهل عصر الدلو – عصر النور والمعرفة كما يصفه علم الإيزوتيريك، وهو العصر الذي سيقدّم للبشرية إجابات غير مسبوقة لحقائق حيّرت العقول لقرون طويلة.