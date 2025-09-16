Advertisement

لبنان

محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"

Lebanon 24
16-09-2025
نظم مركز علم الإيزوتيريك محاضرة ألقتها رئيسة جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، المهندسة هيفاء العرب بعنوان: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"، وهو سؤال جدلي لم يتمكن علماء الفضاء حتى الآن من تقديم إجابة حاسمة عليه رغم الجهود الكبيرة والميزانيات الضخمة المخصصة للأبحاث.
استهلت العرب محاضرتها موضحة أن "خبرًا في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، جاء بعنوان كوكب صالح للحياة… هل نودّع الأرض؟، كان الدافع لطرح هذا الموضوع".

وجاءت المحاضرة في ثلاثة أقسام:
القسم الأول عرض ثلاثة توجهات علمية حول البحوث المتعلقة بالحياة في الفضاء.
القسم الثاني تناول مفهوم علم الإيزوتيريك للحياة في الفضاء، بالاستناد إلى مؤلفات الدكتور جوزيف ب. مجدلاني (ج ب م)، مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك الأول في لبنان والعالم العربي.
- القسم الثالث توسّع في الربط بين معرفة النفس كجزء من الكيان الإنساني ومعرفة الكون، الذي ليس سوى تكبير عن كيان الإنسان، وفق فلسفة الإيزوتيريك.

وخلصت المحاضرة إلى أن معرفة الكون تنطلق من معرفة الإنسان لجوهره وأبعاده اللامادية، انطلاقًا من المادة – الجسد.

وقد تُوجت المحاضرة بحوار تفاعلي مع الحضور، عبّرت العرب خلاله عن أهمية العمل على معرفة النفس تطبيقًا عمليًا، خاصة وأننا في مستهل عصر الدلو – عصر النور والمعرفة كما يصفه علم الإيزوتيريك، وهو العصر الذي سيقدّم للبشرية إجابات غير مسبوقة لحقائق حيّرت العقول لقرون طويلة.
 
(الوكالة الوطنية)
