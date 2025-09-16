معلومات جديدة عن انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما حصل في بلغاريا

Advertisement

بعد مرور 5 سنوات على التفجير الدامي الذي هز العاصمة ، إثر انفجار أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ ، كشفت متحدثة باسم صوفيا اليوم الثلاثاء توقيف مالك سفينة مطلوب على خلفية التحقيق في هذا الانفجار الذي وقع عام 2020 .وأوضحت المتحدث أنه ألقي القبض على مالك السفينة في بلغاريا، وفق ما نقلت فرانس برس.كما أشارت إلى أن الموقوف "وُضع رهن الاحتجاز لمدة أقصاها 40 يومًا بموجب قرار صادر عن المحكمة في 7 ايلول الحالي، وأُكّد في ".وكانت أعلنت سابقا أن المواطن الروسي غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في حيث رست، وانفجرت في الرابع من آب 2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.