لبنان

معلومات جديدة عن انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما حصل في بلغاريا

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:36
بعد مرور 5 سنوات على التفجير الدامي الذي هز العاصمة اللبنانية، إثر انفجار أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، كشفت متحدثة باسم محكمة مدينة صوفيا اليوم الثلاثاء توقيف مالك سفينة مطلوب على خلفية التحقيق في هذا الانفجار الذي وقع عام 2020 .
وأوضحت المتحدث أنه ألقي القبض على مالك السفينة في بلغاريا، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أشارت إلى أن الموقوف "وُضع رهن الاحتجاز لمدة أقصاها 40 يومًا بموجب قرار صادر عن المحكمة في 7 ايلول الحالي، وأُكّد في الاستئناف".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت سابقا أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من آب  2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.
 
