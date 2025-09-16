Advertisement

لبنان

اللقاء الإسلامي الوطني: العدوان الإسرائيلي يستدعي موقفاً موحداً

16-09-2025 | 04:42
عقد اللقاء الإسلامي الوطني اجتماعه الدوري لمناقشة التطورات المؤلمة في المنطقة، وخصوصاً العدوانية الصهيونية المستمرة التي تتجاوز كل القواعد الدولية والإنسانية والدينية، بما يشمل سيادة الدول.

وأدان البيان الصادر عن الاجتماع العدوانية الإسرائيلية وكل من يشجعها، مشيراً إلى آخر الاعتداءات على قطر، وسبقها فلسطين، لبنان، اليمن، وغيرها من الدول العربية والإسلامية.
وأكد البيان ضرورة مواجهة العدوان بوحدة موقف إسلامي وعربي ووطني، باعتبار أن التهاون في الرد يمثل تهديداً للأمن القومي العربي والإسلامي. وأشار البيان إلى أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية يحمل أهدافاً وجودية ويستهدف السيادة الوطنية لكل دولة عربية وإسلامية، وأن العلاقات مع الغرب وإغداق الأموال عليه لا يمكن أن تحمي هذه الدول.

وختم البيان بالتأكيد على أن مخرجات القمة العربية والإسلامية يجب أن تتصدى للأحلام الصهيونية وقطع كل علاقة مع العدو الإسرائيلي، وإلا فإن القمة ستشكل ضوءاً أخضر لاستمرار العدوان وإعادة تشكيل المنطقة وفق مشروع "إسرائيل الكبرى".
 
(الوكالة الوطنية)
 
