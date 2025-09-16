اللقاء الإسلامي الوطني: العدوان الإسرائيلي يستدعي موقفاً موحداً

Advertisement

عقد اللقاء الإسلامي الوطني اجتماعه الدوري لمناقشة التطورات المؤلمة في المنطقة، وخصوصاً العدوانية الصهيونية المستمرة التي تتجاوز كل القواعد الدولية والإنسانية والدينية، بما يشمل سيادة الدول.وأدان البيان الصادر عن الاجتماع العدوانية وكل من يشجعها، مشيراً إلى آخر الاعتداءات على قطر، وسبقها ، ، اليمن، وغيرها من والإسلامية.وأكد البيان ضرورة مواجهة العدوان بوحدة موقف وعربي ووطني، باعتبار أن التهاون في الرد يمثل تهديداً للأمن القومي العربي والإسلامي. وأشار البيان إلى أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية يحمل أهدافاً وجودية ويستهدف السيادة الوطنية لكل دولة عربية وإسلامية، وأن العلاقات مع الغرب وإغداق الأموال عليه لا يمكن أن تحمي هذه الدول.وختم البيان بالتأكيد على أن مخرجات القمة العربية والإسلامية يجب أن تتصدى للأحلام الصهيونية وقطع كل علاقة مع العدو ، وإلا فإن القمة ستشكل ضوءاً أخضر لاستمرار العدوان وإعادة تشكيل المنطقة وفق مشروع " الكبرى".