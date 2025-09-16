Advertisement

لبنان

الاتحاد السرياني وحراس الأرز: سلاح الحزب تهديد وجودي ويجب سحبه فورًا

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:43
استقبل رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، وفدًا من حزب حراس الأرز ضمّ نائب الرئيس داني مصطفى وعضوي القيادة المركزية لزلي نكد وجوزف أمين، بحضور عضوي قيادة الاتحاد السرياني جوزف حجار ومروان الهندي.
وبحسب بيان مشترك، بحث المجتمعون في الشؤون اللبنانية والإقليمية الراهنة، وشددوا على ضرورة الإسراع في سحب سلاح حزب الله وكل الميليشيات الفلسطينية، معتبرين أن إبقاء السلاح خارج إطار الدولة يشكل "تهديدًا وجوديًا للبنان" ويمنح إيران وأذرعها فرصة لجرّ البلاد إلى حروب مدمّرة.

وطالبوا الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والالتزام بتعهداتها أمام المجتمعين العربي والدولي بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني ويضع البلاد على سكة التقدّم والاستقرار. كما حيّا المجتمعون جهود الحكومة، داعين إلى الاستمرار فيها.

وأكد اللقاء ضرورة الانخراط الفوري في مسار السلام والتطبيع للحاق بركب "الشرق الأوسط الجديد" القائم على ثقافة الحياة. وشدد الطرفان على استمرار اللقاءات وتوحيد الجهود دفاعًا عن سيادة لبنان، مؤكدين أن "لا مستقبل للبنان ما دام السلاح غير الشرعي يهيمن على قراره الوطني".
 
