الاتحاد السرياني وحراس الأرز: سلاح الحزب تهديد وجودي ويجب سحبه فورًا

Advertisement

استقبل الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، وفدًا من حزب حراس الأرز ضمّ داني مصطفى وعضوي القيادة المركزية لزلي نكد وجوزف أمين، بحضور عضوي قيادة الاتحاد السرياني جوزف حجار ومروان الهندي.وبحسب بيان مشترك، بحث المجتمعون في الشؤون والإقليمية الراهنة، وشددوا على ضرورة الإسراع في سحب سلاح وكل الميليشيات ، معتبرين أن إبقاء السلاح خارج إطار الدولة يشكل "تهديدًا وجوديًا للبنان" ويمنح وأذرعها فرصة لجرّ البلاد إلى حروب مدمّرة.وطالبوا بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والالتزام بتعهداتها أمام المجتمعين العربي والدولي بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني ويضع البلاد على سكة التقدّم والاستقرار. كما حيّا المجتمعون جهود الحكومة، داعين إلى الاستمرار فيها.وأكد اللقاء ضرورة الانخراط الفوري في مسار السلام والتطبيع للحاق بركب " الجديد" القائم على ثقافة الحياة. وشدد الطرفان على استمرار اللقاءات وتوحيد الجهود دفاعًا عن سيادة ، مؤكدين أن "لا مستقبل للبنان ما دام السلاح غير الشرعي يهيمن على قراره الوطني".