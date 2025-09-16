28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزارة الصحة.. مناقصة جديدة لشراء معدات طبية
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت
وزارة الصحة العامة
فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات الطبية المتخصصة لتجهيز
المختبر المركزي
الجاري العمل لإطلاقه.
Advertisement
وقالت في بيان:" تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة
الخدمات الصحية
المقدمة للمواطنين حيث سيكون مرجعية وطنية لضبط جودة الدواء وتعزيز الأمن الصحي، وذلك بتمويل من قرض
البنك الدولي
".
و دعت
وزارة الصحة
العامة "جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة، بمهلة أقصاها الخامس عشر من تشرين الأول المقبل".
يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الإطلاع على الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة: https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/80543/
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزارة الصحة تستعد لإرسال معدات طبية وأدوية إلى السويداء
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزارة الصحة تستعد لإرسال معدات طبية وأدوية إلى السويداء
16/09/2025 13:21:44
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات القطاع اليوم عبر اليونيسف
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات القطاع اليوم عبر اليونيسف
16/09/2025 13:21:44
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الطبابة العسكرية تستلم معدات طبية هدية من السلطات الإيطالية
Lebanon 24
الطبابة العسكرية تستلم معدات طبية هدية من السلطات الإيطالية
16/09/2025 13:21:44
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم
16/09/2025 13:21:44
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي
الخدمات الصحية
البنك الدولي
الحص
تركي
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:12 | 2025-09-16
16/09/2025 06:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
06:00 | 2025-09-16
16/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:41 | 2025-09-16
16/09/2025 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:35 | 2025-09-16
16/09/2025 05:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:34 | 2025-09-16
16/09/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:12 | 2025-09-16
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:00 | 2025-09-16
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
05:41 | 2025-09-16
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:35 | 2025-09-16
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:34 | 2025-09-16
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:22 | 2025-09-16
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24