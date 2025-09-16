Advertisement

لبنان

وزارة الصحة.. مناقصة جديدة لشراء معدات طبية

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:48
Doc-P-1417611-638936201883589684.png
Doc-P-1417611-638936201883589684.png photos 0
اعلنت وزارة الصحة العامة فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات الطبية المتخصصة لتجهيز المختبر المركزي الجاري العمل لإطلاقه.
وقالت في بيان:" تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث سيكون مرجعية وطنية لضبط جودة الدواء وتعزيز الأمن الصحي، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي".

و دعت وزارة الصحة العامة "جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة، بمهلة أقصاها الخامس عشر من تشرين الأول المقبل".

يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الإطلاع على الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة: https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/80543/
