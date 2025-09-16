المهندسون المتقاعدون يصعّدون: اعتصام ومؤتمر صحافي للمطالبة برفع المعاشات

Advertisement

دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين جميع المهندسين المتقاعدين إلى الاعتصام وحضور المؤتمر الصحافي الذي تنظمه في – عند الساعة الأولى ظهر يوم الاثنين 22 الجاري، تزامناً مع اجتماع هيئة المندوبين العادية.وأوضحت في بيان أنّ المؤتمر سيركّز على الأوضاع المعيشية الصعبة للمهندسين المتقاعدين، والمطالب الأساسية وفي مقدّمها رفع المعاش التقاعدي وتعديله ليشمل زوجة المهندس المتوفى.واعتبرت أنّ ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي قادران على زيادة الرواتب فوراً، أسوةً بنقابات المهن الحرة الأخرى، خصوصاً وأنّ المال متوافر حالياً. وأسفت لعدم مبالاة المعنيين بمعاناة المتقاعدين، الذين ما زالوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً هزيلاً لا يتجاوز 240 دولاراً، أي أقل من الحد الأدنى للأجور.كما حذّرت الهيئة من تفجّر الأزمة وتداعياتها المأساوية، مؤكدة أنّها “لن تسمح بأن يموت المهندس المتقاعد على أبواب المستشفيات أو يتسوّل من أجل الدواء ولقمة العيش”. وطالبت بسنّ قوانين تفرض رسوماً على المعدات الهندسية المستوردة ومتر البناء، وتنظيم “الصيدليات الزراعية” بما يرفد الصندوق التقاعدي بالموارد، إضافة إلى متابعة الأموال المحتجزة في المصارف.