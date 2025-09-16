كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي متقلب نسبيا يسيطر على و للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب ، مما يؤدي الى هطول بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و 32، في بين 22 و 31 درجة وفي بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خصوصا على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.الخميس:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر .الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل بسيط على الساحل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.