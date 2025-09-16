Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1417629-638936221282224164.png
Doc-P-1417629-638936221282224164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع  هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي  متقلب نسبيا  يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير  منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا ،  مما يؤدي الى هطول بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة  حتى مساء يوم الجمعة،  حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خصوصا على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع  هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.
الخميس:  
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر .
الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل بسيط على الساحل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.   
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
16/09/2025 19:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الحر الشديد التي ضربت لبنان... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
16/09/2025 19:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة
lebanon 24
16/09/2025 19:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
lebanon 24
16/09/2025 19:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24