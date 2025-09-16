توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته

أفادت مندوبة " " عن توقيف شخص من الجنسية من ، وبحوزته 400 ألف دولار واجهزة إتصالات.

وبحسب المعلومات، الموقوف متهم بالتعامل مع اسرائيل.

كما واعترف بتقديم معلومات للعدوّ أدّت إلى تنفيذ غارات واغتيالات في صور وضواحيها، وانه يعمل ضمن شبكة مؤلّفة من ثمانية أشخاص من الفلسطيني.