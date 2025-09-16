Advertisement

لبنان

توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:34
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف شخص من الجنسية الفلسطينية من مخيم برج الشمالي، وبحوزته 400 ألف دولار واجهزة إتصالات.
وبحسب المعلومات، الموقوف متهم بالتعامل مع اسرائيل. 
 
كما واعترف بتقديم معلومات للعدوّ الإسرائيلي أدّت إلى تنفيذ غارات واغتيالات في صور وضواحيها، وانه يعمل ضمن شبكة مؤلّفة من ثمانية أشخاص من قوات الأمن الوطني الفلسطيني.
 
 
 
