Advertisement

لبنان

تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1417637-638936233417279713.jpg
Doc-P-1417637-638936233417279713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمّ تكليف النائب سيمون ابي رميا برئاسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة والمكلّفة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية، وذلك لما لهذا الاقتراح من أهمية بالغة في مجال إدارة الكوارث البيئية وتعزيز الرقابة المسبقة على المخاطر المحدقة بالبيئة والصحة العامة.
Advertisement

كما تمّ تكليف النائب أبي رميا عضواً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة المكلّفة بدراسة اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تمهيداً لمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيداً لحرص المجلس النيابي على صون التراث الوطني وحمايته".
مواضيع ذات صلة
أبي رميا أعلن بعد زيارته وزير الصحة تأمين كامل التمويل لإنهاء الأشغال في مستشفى قرطبا
lebanon 24
16/09/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى البطريركية المارونية.. نداءٌ من لجنة كفرحزير البيئية
lebanon 24
16/09/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية
lebanon 24
16/09/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: لا مساعدات قبل حصر السلاح
lebanon 24
16/09/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الفرعية

سيمون ابي رميا

إدارة الكوارث

التراث الوطني

لجنة البيئة

قانون حماية

أبي رميا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24