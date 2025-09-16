Advertisement

لبنان

أضرار جسيمة إثر العدوان على النبطية.. وإصابة 14 مدنياً بينهم أطفال

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:10
استفاق سكان حي كسار زعتر  في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية  وادت الى وقوع  14 اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .
وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طبقات استهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطبقة الاولى وتلحق به اضرارا كبيرة .

واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح اليوم بطبقاته الخمس، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته، وخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات  من شققهم  .

كما تسببت الغارة المعادية باضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .

وقامت لجان الكشف في مجلس الجنوب ومؤسسة جهاد البناء باجراء كشف على المبنى المستهدف والاماكن المتضررة المجاورة ، وسجلت حجم الاضرار ليتم لاحقا العمل على اعادة اعمارها وتأهيلها. 
 
