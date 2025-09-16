أضرار جسيمة إثر العدوان على النبطية.. وإصابة 14 مدنياً بينهم أطفال

Advertisement

استفاق سكان حي كسار زعتر في على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية وادت الى وقوع 14 اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طبقات استهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطبقة الاولى وتلحق به اضرارا كبيرة .واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه بطبقاته الخمس، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته، وخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم .كما تسببت الغارة المعادية باضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .وقامت لجان الكشف في ومؤسسة باجراء كشف على المبنى المستهدف والاماكن المتضررة المجاورة ، وسجلت حجم الاضرار ليتم لاحقا العمل على اعادة اعمارها وتأهيلها.