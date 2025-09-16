28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أضرار جسيمة إثر العدوان على النبطية.. وإصابة 14 مدنياً بينهم أطفال
Lebanon 24
16-09-2025
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استفاق سكان حي كسار زعتر في
مدينة النبطية
على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية وادت الى وقوع 14 اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .
Advertisement
وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طبقات استهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطبقة الاولى وتلحق به اضرارا كبيرة .
واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه
صباح اليوم
بطبقاته الخمس، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته، وخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم .
كما تسببت الغارة المعادية باضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .
وقامت لجان الكشف في
مجلس الجنوب
ومؤسسة
جهاد البناء
باجراء كشف على المبنى المستهدف والاماكن المتضررة المجاورة ، وسجلت حجم الاضرار ليتم لاحقا العمل على اعادة اعمارها وتأهيلها.
مواضيع ذات صلة
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
Lebanon 24
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
16/09/2025 19:10:43
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي
16/09/2025 19:10:43
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
16/09/2025 19:10:43
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء بينهم طفلة وإصابات من جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشاليهات غرب غزة
Lebanon 24
3 شهداء بينهم طفلة وإصابات من جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشاليهات غرب غزة
16/09/2025 19:10:43
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة جهاد البناء
مدينة النبطية
مجلس الجنوب
جهاد البناء
صباح اليوم
جهاد البنا
الكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
Lebanon 24
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:56 | 2025-09-16
16/09/2025 11:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:45 | 2025-09-16
16/09/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:43 | 2025-09-16
16/09/2025 11:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-09-16
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
11:56 | 2025-09-16
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:45 | 2025-09-16
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:43 | 2025-09-16
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:30 | 2025-09-16
سلامة: نُعدّ خطة استراتيجية لدور الثقافة في التعافي الاقتصادي
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24