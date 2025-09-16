Advertisement

لبنان

الكتائب: الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل تكريس لسيادة الدولة ووحدة المؤسسات

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1417673-638936308050455164.jpg
Doc-P-1417673-638936308050455164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري، وناقش المستجدات السياسية في ضوء التطورات الداخلية والإقليمية، وخلص إلى ما يلي:

1- ينوه المكتب السياسي بالموقف الصادر عن رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، كما تأكيد رئيس مجلس الوزراء في موقفه ان لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي معتبراً أن هذين الموقفين يعبران عن عودة لبنان الى خطه الوطني لناحية الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل القائم على سيادة الدولة، ووحدة الجيش، وتثبيت منطق المؤسسات على عودة لبنان الى خطه الوطني.
Advertisement

2- يرى الحزب في الهجوم الإسرائيلي الذي تعرّضت له دولة قطر خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تفرض احترام سلامة الوفود المفاوضة، بمعزل عن الموقف من حركة حماس أو سياساتها، ويؤكد رفضه المطلق استهداف أي دولة تحتضن مفاوضات دبلوماسية لحل النزاعات.

3- يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.

4- يطالب الحزب الحكومة بالإسراع في تعديل قانون تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العمّال والموظفين ولا يطيح بتعب عمرهم، مع مراعاة التوازن المالي لكل من الدولة والقطاع الخاص.
مواضيع ذات صلة
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
16/09/2025 19:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلة ومؤسسة بشير الجميّل شكرتا كل المشاركين في إحياء الذكرى الـ43 لاغتياله
lebanon 24
16/09/2025 19:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
lebanon 24
16/09/2025 19:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
16/09/2025 19:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

دبلوماسي

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24