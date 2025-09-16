28
الكتائب: الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل تكريس لسيادة الدولة ووحدة المؤسسات
16-09-2025
07:45
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري، وناقش المستجدات السياسية في ضوء التطورات الداخلية والإقليمية، وخلص إلى ما يلي:
1-
ينوه المكتب السياسي بالموقف الصادر عن رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، كما تأكيد
رئيس مجلس الوزراء
في موقفه ان لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي معتبراً أن هذين الموقفين يعبران عن عودة
لبنان
الى خطه الوطني لناحية الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل القائم على سيادة الدولة، ووحدة الجيش، وتثبيت منطق المؤسسات على عودة لبنان الى خطه الوطني.
2-
يرى الحزب في الهجوم
الإسرائيلي
الذي تعرّضت له دولة قطر خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تفرض احترام سلامة الوفود المفاوضة، بمعزل عن الموقف من حركة
حماس
أو سياساتها، ويؤكد رفضه المطلق استهداف أي دولة تحتضن مفاوضات دبلوماسية لحل النزاعات.
3-
يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.
4-
يطالب الحزب الحكومة بالإسراع في تعديل قانون تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العمّال والموظفين ولا يطيح بتعب عمرهم، مع مراعاة التوازن المالي لكل من الدولة والقطاع الخاص.
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
16/09/2025 19:10:53
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة ومؤسسة بشير الجميّل شكرتا كل المشاركين في إحياء الذكرى الـ43 لاغتياله
Lebanon 24
عائلة ومؤسسة بشير الجميّل شكرتا كل المشاركين في إحياء الذكرى الـ43 لاغتياله
16/09/2025 19:10:53
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
16/09/2025 19:10:53
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
16/09/2025 19:10:53
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
Lebanon 24
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:56 | 2025-09-16
16/09/2025 11:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:45 | 2025-09-16
16/09/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:43 | 2025-09-16
16/09/2025 11:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
11:56 | 2025-09-16
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:45 | 2025-09-16
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:43 | 2025-09-16
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:30 | 2025-09-16
سلامة: نُعدّ خطة استراتيجية لدور الثقافة في التعافي الاقتصادي
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
