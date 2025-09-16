لجنة الدفاع اجتمعت.. هذا ما أقرته

عقدت والداخلية والبلديات، جلسة اليوم برئاسة رئيس .



Advertisement

وصدر عن اللجنة البيان الآتي:" عقدت الوطني والداخلية والبلديات جلستها، في حضور للمالية ورئيسة المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للدفاع المدني وممثلين عن المؤسسات العسكرية والامنية .وبعد التداول في جدول الاعمال تم اقرار القانون الى تسوية اوضاع رتباء وافراد كما ورد.اما بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني فقد تم اعطاء مهلة اقصاها شهر للمديرية للاعداد دراسة تفصيلية لهذه الاقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق باحتياجات المديرية .اما بالنسبة لاقتراحي القوانين:ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الاعوان ورتبتي رائد ومقدم.وبعد الاطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والامنية والاستماع الى رأي النواب الحضور، فقد تم عدم الموافقة على هذه الاقتراحات.