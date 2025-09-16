Advertisement

لبنان

لجنة الدفاع اجتمعت.. هذا ما أقرته

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:25
Doc-P-1417674-638936310652601800.jpg
Doc-P-1417674-638936310652601800.jpg photos 0
 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد.

وصدر عن اللجنة البيان الآتي:" عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها، في حضور المدير العام للمالية ورئيسة المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للدفاع المدني وممثلين عن المؤسسات العسكرية والامنية .

وبعد التداول في جدول الاعمال تم اقرار القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية كما ورد.

اما بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني فقد تم اعطاء مهلة اقصاها شهر للمديرية للاعداد دراسة تفصيلية لهذه الاقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق باحتياجات المديرية . 
اما بالنسبة لاقتراحي القوانين:ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الاعوان ورتبتي رائد ومقدم.

وبعد الاطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والامنية والاستماع الى رأي النواب الحضور، فقد تم عدم الموافقة على هذه الاقتراحات.

