الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار

صدر عن – البيان الآتي:على أثر إشكال تخلله بتاريخ 14 / 9 / 2025 في بلدة – نتيجة خلافات شخصية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ع.ا.)، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.