لبنان

الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:49
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
على أثر إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 14 / 9 / 2025 في بلدة المحمرةعكار نتيجة خلافات شخصية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ع.ا.)، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
