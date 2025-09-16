Advertisement

لبنان

عن تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري.. هذا ما قاله بهاء الحريري

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:48
كتب بهاء الحريري على منصة "اكس":" مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي، خطوة أساسية لتحديث قطاع الطيران وتعزيز الاقتصاد".
وقال: "لكن النجاح الحقيقي يبدأ من تنفيذ شفاف وفعّال بعيدًا عن المحاصصات، حتى تتحوّل هذه المشاريع إلى رافعة إنمائية لكل ‎لبنان". 
